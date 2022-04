Der Restauranttest der Woche

Ribs n' Booze

Mit Ribs n’ Booze hat sich Juan Manuel den Traum vom eigenen Restaurant erfüllt. Die Kombination von amerikanisch-asiatischer Barbecue-Fusion und erstklassigen Drinks lässt seit Anfang Februar die Herzen eingefleischter BBQ-Fans höher schlagen.

Der Name sagt alles. In seinem ersten eigenen Laden in der Ottostraße konzentriert sich Juan Manuel auf das Wesentliche: amerikanisch-asiatische Barbecue-Fusion und Drinks. Und der Mann versteht sein Handwerk. Das Aushängeschild von Manuels kurz gehaltener Speisekarte mit Ribs, Burgern, Fried Chicken, Sides und Bowls sind die mit hausgemachter BBQ-Sauce glasierten Beef-Ribs aus dem Smoker. Butterzart und saftig fällt das dezent rauchige Fleisch buchstäblich von den Knochen. Da braucht es fast keine Drinks mehr, um für Euphorie am Tisch zu sorgen. Doch den Booze sollte man sich nicht entgehen lassen. Die Rezepturen der pre-bottled Drinks hat Michael Jaeckel aus Frankfurts Szenebar Nr. 1, dem Yaldy, beigesteuert. Flankiert wird das Dream-Team, Ribs und Booze, von Fried Chicken, dass dem Südstaaten-Klassiker alle Ehre macht: außen eine wunderbar crunchige, goldgelbe Panade, innen unglaublich saftig-zartes Fleisch vom regional bezogenen Maishähnchen. Da kann jedes steirisches Backhendl einpacken! Der Papa Chef Burger kann hingegen trotz knackig frischer Zutaten, einem qualitativ hochwertigen, ordnungsgemäß auf der Griddleplatte angebraten Bun und zwei Beef-Patties à 100 Gramm nicht mithalten. Geschmacklich stimmig braucht der Burger definitiv eine Beilage, um waschechten Burgerhunger zu stillen. Zum Glück stehen neben fruchtig-leichtem Coleslaw und Potato Mash auch krosse Fritten als Sides auf der Karte, die als kongeniale Style Fries mit mild-pikanter Sriracha Mayo, Kresse, Sesam und erfrischender Pico de Gallo von reifen Tomaten und roten Zwiebeln gekrönt werden. Wow. Nennen wir das Kind also beim Namen: Wer auf erstklassige Ribs, das vielleicht beste Fried Chicken der Stadt und feinsten Booze steht, findet hier ein zweites Zuhause. Die Sache hat nur einen Haken. Laut Manuel ist Frankfurts neuer BBQ-Himmel als Pop-up konzipiert und schließt Ende des Jahres wieder. Also lieber nicht zu lange warten!



Ribs n’ Booze, Gallus, Ottostraße 19, Mi/Do 17-23, Fr/Sa 17-2 Uhr, So-Di Ruhetag