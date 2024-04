Die Neueröffnung der Woche

Von Berlin nach Frankfurt: Das Berliner Fast-Food-Unternehmen Goldies kommt nach Frankfurt. Die dritte und gleichzeitig erste Dependance außerhalb der Hauptstadt eröffnet am Samstag in der Innenstadt und hält die ein oder andere Überraschung parat.

Was sind Smashburger?

Das Besondere an Goldies sind die sogenannten Smash Burger. Der Unterschied zum gewöhnlichen Burger ist die Art der Zubereitung, bei der das Burgerfleisch als Kugel auf den Grill gelegt wird und im Anschluss mittels eines Gusseisens in Patty-Form gedrückt wird. Dabei entstehen Röstaromen und -grade, sodass der Burger von außen knusprig und innen noch saftig ist.

Info

Goldies Smashburger, Innenstadt, Stiftstraße 6, Eröffnung: 6.4. ab 16 Uhr

Goldies steht in Berlin für Premium-Fast-Food in Form von Fritten und Smashburgern. In der Hauptstadt betreiben die Gründer Kajo Hiesl und Vladislav Gachyn bereits zwei Filialen, vor denen sich regelmäßig Schlangen bilden. Vor einigen Wochen hat das Unternehmen nun die Eröffnung einer dritten Filiale bekannt gegeben. Blieb der Standort erst einmal geheim, konnte, wer durch die Frankfurter Innenstadt gelaufen ist, bereits die abgeklebten Fensterscheiben in der Stiftstraße 6 sehen. Jetzt ist klar: Am 6. April um 16 Uhr wird Goldies eröffnen.Kennengelernt haben sich Hiesel und Gachyn fernab von Fast Food beim Drei-Sterne-Restaurant Aqua in Wolfsburg. Von dort ging es nach Kreuzberg, wo die beiden in der ersten Goldies-Dependance mit Fritten und außergewöhnlichen Toppings starteten. Das kam so gut an, dass sie einen weiteren Goldies-Laden in Friedrichshain eröffneten und dort auch Smashburger mit auf die Karte nahmen. Das war im November 2021. Mit Expansionsplänen sind Hiesel und Gachyn nun ins neue Jahr gestartet und nach Frankfurt gekommen.Anlässlich des siebten Goldies-Geburtstags gaben die beiden bekannt, einen neunen „7th Street Burger“ auf die Karte zu bringen, der vorerst nur in Frankfurt erhältlich sein wird. Unter dem Motto „Best bad food in Frankfurt“ wird es am Eröffnungstag auch weitere Burger, Drinks, Musik und Goodies geben. Welche Burger und Fritten in Zukunft auf der Karte stehen werden, bleibt allerdings noch offen. Alle Infos gibt es regelmäßig auf dem Goldies-Instagram-Account