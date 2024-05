Der Restauranttest der Woche

Fast Food mal anders: Im Nordend hat die erste Frankfurter Dependance von Compleat eröffnet. Zu den zahlreichen Salatbowls gibt es detaillierte Nährwertangaben on top.

Info

Compleat, Nordend, Glauburgstraße 5, Mo-Fr 11-21, Sa/So 12-21 Uhr

„Strong Food, strong body, strong mind, strong life”, das steht über der Tür der neueröffneten Compleat-Dependance in der Glauburgstraße. Nach fünf Läden in Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe hat sich das Unternehmen nun zur Aufgabe gemacht, die Frankfurterinnen und Frankfurter mit „Fitness Gerichten“, wie es auf ihrer Website heißt, zu versorgen. Hinter Compleat steckt die Idee eines Fitness-Fast-Food-Konzepts mit Salatbowls, bei denen alle Nährstoffe und Kalorien aufgelistet werden und die die eigene Leistungsfähigkeit unterstützen sollen.Die Bowls ordern wir vor Ort über große Touchscreens, entweder zum selbst zusammenstellen oder zum Auswählen einer der vielen Varianten – sowohl mit Fleisch aber auch vegan. Unterteilt sind die Bowls nochmal in ausgewogen, low carb, extra high protein oder high carb, die unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse abbilden sollen. Die Namen, unter anderem „Chick Chick Boom“, „Shut up and work out“ oder „Viel hilft viel“, klingen schon mal vielversprechend.Wir entscheiden uns für Rainbow mit Spinat, Hühnchen, Feta, Erbsen, Mais, Karotten, Rotkraut, Röstzwiebeln, Granatapfelkernen und Sexy-Sesame-Dressing. Wow, das ist einiges und am Ende absolut solide. Das Gemüse hat Biss, das Hähnchen ist saftig und die Sesam-Sauce intensiv. Die vegane Healthy Hero Bowl mit Quinoa, Planted Chicken, Spinat, Mais, Avocado, Tomaten und Seasam ist was die Aromen betrifft deutlich zurückhaltender, aber auch hier gibt es nichts auszusetzen.Anders als bei den Getränken. Hier muss es für uns kein kostenloser Nachschub an künstlich schmeckenden Limos sein, Wasser tut es vollkommen, schließlich ist das eh am gesündesten. Wer einfach und schnell den Hunger nach dem Sport stillen will, für den ist Compleat die richtige Adresse.