Guide Michelin 2024

Der Guide Michelin hat seine neue Ausgabe veröffentlicht. Unter den deutschen Drei-Sterne-Restaurants gibt es einen Neuzugang, während in Frankfurt und Hessen alle bisher ausgezeichneten Restaurants ihre Sterne verteidigen konnten.

Guide Michelin: kein Sterne-Zuwachs in Hessen

Am Dienstagabend, 26. März, war es wieder soweit: In Hamburg vergab der französische Restaurantführer Guide Michelin wie jedes Jahr seine begehrten Sterne an deutsche Restaurants. Veränderungen in Hessen und Frankfurt gab es nicht, dafür konnten alle bisher ausgezeichneten Restaurants im Rhein-Main-Gebiet ihre Auszeichnungen verteidigen.Insgesamt gibt es in Deutschland aktuell 340 Sterne-Restaurants. Neuzugang unter den bisher neun Drei-Sterne-Restaurants ist das „ES:SENZ“ in Grassau, bei dem die Kritiker eine „herrliche Aromendichte“ und „intensive Kontraste“ lobten. Während drei neue Restaurants in die Zwei-Sterne-Kategorie aufsteigen konnten, sind in Hessen noch immer die beiden Frankfurter Restaurants Lafleur und Gustav die einzigen in dieser Kategorie.32 Restaurants erhalten mit dieser Ausgabe erstmals einen Stern, in Hessen befindet sich jedoch keines davon. Von den bereits ausgezeichneten Ein-Sterne-Restaurants wurden jedoch alle bestätigt. Darunter sind auch die beiden Neuzugänge aus dem vergangenen Jahr, das bidlabu in der Frankfurter Innenstadt und das Marburger Esszimmer sowie das Seven Swans. Letzteres ist nicht nur das einzige komplett vegane Sterne-Restaurant Deutschlands, es trägt neben seinem regulären Stern auch einen grünen für Nachhaltigkeit.Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten, von Personalmangel über Mehrwertsteueranpassung bis Inflation, lobte die Redaktion des Restaurantführers die „bemerkenswerte Entwicklung“ der deutschen Gastronomie. Die „kulinarische Vielfalt und unvermindert hohes Niveau“ machten nach wie vor Lust auf das Essengehen. Und das geht in Hessen nach wie vor bei 20 besternten Restaurants.