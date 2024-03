Im Oktober 2023 ist das letzte Eis über die Ladentheke von Frankfurts Eis-Institution Eis Christina gegangen. In der altbekannten Location soll nun eine Gelateria Christina eröffnen – mit den ehemaligen Inhabern hat das nichts zu tun. Ein Interview.

Eis Christina: neue Location gesucht

Nein, wir wussten nichts davon! Wir haben den Laden bis 31. Dezember 2023 angemietet und danach komplett ausgeräumt. Seitdem haben wir nichts mehr damit zu tun, die neuen Mieter kennen wir auch nicht.Wir sind gerade in Italien und ehrlich gesagt ziemlich ins kalte Wasser geworfen worden. Meiner Meinung nach ist dieser Name familiengebunden, immerhin haben wir fast 50 Jahre damit gearbeitet. Der Name ist eng mit uns verbunden. Ob es rechtlich in Ordnung ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde es aber ein unmögliches Ding. Auch für unsere treuen Kunden ist es nicht in Ordnung, denn sie denken, wir stehen dahinter und sie werden somit in die Irre geführt.Ja, seit der erste Artikel dazu online ist, haben wir es erfahren und viele unserer Kunden ebenso. Sie haben uns geschrieben und rückgemeldet, dass sie sich sehr freuen. Doch wir wissen gar nicht, was dort entstehen wird.Die Qualität des Eises der neuen Inhaber kann ja super sein, ohne Frage! Doch ein eigener Name wäre uns lieber gewesen. Niemand wird in die Irre geführt und bei dem Standort kommen die Leute von allein.Unser Sohn Andreas sucht aktuell ein geeignetes Lokal, um eine eigene Filiale zu eröffnen. Für ihn war es an der Zeit, sein eigenes Ding zu machen. Er ist ja quasi in unserer Eis Christina groß geworden und wird seinen Laden auch nach unserer Qualität eröffnen. Es ist noch nichts spruchreif, aber wir werden ihn bei seinem Vorhaben natürlich komplett unterstützen. Mein Mann ist leidenschaftlicher Eismacher, er freut sich schon.Wenn alles klappt, ja! Das wäre sehr schön.