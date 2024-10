PLOPP in den Naxos Hallen

Am 27. Oktober feiert die Frankfurter Naturweinmesse PLOPP ihre vierte Auflage. Mit großer Nachfrage und mehr als 20 jungen Winzerinnen und Winzern findet die Messe dieses Jahr in den Naxos Hallen statt, die genug Platz für Verkostungen, Verpflegung und Fachsimpeln bietet.

Info

Weinmesse PLOPP, Naxos Hallen, Ostend, Waldschmidtstraße 19, 27.10. 12-18 Uhr, Eintritt: 75€ (zzgl. Ticketgebühren)

Biologisch und naturnah angebaute Weine sind längst nicht mehr nur Trend. Mit steigendem Interesse etablieren sich Winzerinnen und Winzer auf Weinkarten und in Weinkellern. Die Frankfurter Weinmesse PLOPP machte sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Weinszene und geht in den Naxos Hallen am 27. Oktober in Runde vier. In diesem Jahr wächst auch die Anzahl der Teilnehmenden Winzerinnen und Winzern, meist aus Deutschland, auf über 20. Die Initiatoren der Messe bleiben Christian Lebherz, Betreiber der Weinhandlung Cool Climate, sowie Anton de Bruyn, Koch und Inhaber des Restaurants Emma Metzler, und Dennis Aukili, Betreiber des Restaurants Chairs und der Bäckerei mehlwassersalz.Einen geschützten Begriff für Naturwein gibt es nicht, doch das Grundkonzept der Produktion ist möglichst minimal-invasiv vorzugehen und Weine ohne synthetische Hilfsmittel, Herbizide, Reinzuchthefen oder mit Schwefel nachbehandelnd zu produzieren. Die PLOPP bietet Platz um verschiedene Ansätze und Philosophien der Winzerinnen und Winzer zu erkunden und natürlich zu probieren.Jüngst im Piemont ansässig zählt unter anderem Dennis Wolf, der ursprünglich aus der Pfalz kommt, zu den namenhaften Produzierenden der Messe. Aber auch Pauline und Carl Baumberger, die mit dem Label „Glow Glow“ nicht nur die Region an der Nahe unsicher machen, präsentieren ihre Weine neben vielen anderen Winzerinnen und Winzern. Über beispielsweise Baden, die Mosel, Mittelrhein und Rheingau versammelt Plopp Produzentinnen und Produzenten und lädt Sommeliers, Wein-Interessierte und Neugierige ein mit ihnen in Kontakt zu treten. Das leibliche Wohl ergänzen De Bruyn und Aukili unter anderem durch Sauerteigbrot mit Handkäs oder Tartar, Yakitori-Spieße, Buttermilchwaffeln und Baos als Häppchen serviert.