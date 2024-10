Internationales Sparkling Festival

Sekt, Champagner oder Crémant: Bei der fünften Ausgabe des Sparkling Festivals dreht sich wieder alles um die Welt der Schaumweine. Im Kurfürstlichen Schloss Mainz sind am 3. und 4. November 80 Produzenten aus zwölf Ländern zu Gast.

Facettenreiche Schaumweine und aktuelle Trends

Einmal am Tag muss Gerhild Burkard dieses Geräusch hören: Dieses leichte Plopp gefolgt von einem feinen Zischen der ausströmenden Kohlensäure. Es ist der charakteristische Ton einer sich öffnenden Schaumweinflasche. Und diesen Klang liebt die Weinexpertin und Sommelière, die 2012 anlässlich eines europäischen Wettbewerbes des französischen Champagnerverbandes den Titel „Champagner Botschafterin Deutschlands“ gewann. Um ihre prickelnden Lieblingsgetränke angemessen zu ehren und zu würdigen, rief Gerhild Burkard das „Internationale Sparkling Festival“ ins Leben. Nun steht die fünfte Auflage bevor. Nach Stationen in Frankfurt und in Kloster Eberbach im Rheingau öffnet das „5. Internationale Sparkling Festival“ erstmals im historischen Kurfürstlichen Schloss in Mainz (Diether-von-Isenburg-Straße 1) seine Pforten, und zwar am Sonntag, 3. November. Dann präsentieren mehr als 80 Weingüter aus zwölf Ländern mehr als 210 erstklassige Schaumweine. „Diese Konzentration von Spitzen‐Schaumweinen ist einzigartig und macht die Veranstaltung zu einem unvergleichlichen Highlight in Europa“, sagt die Organisatorin und Schaumweinexpertin.Ob Champagner, italienische Klassiker wie Franciacorta oder Südtiroler‐Sekte, Spaniens Schaumweine, Sparklings aus Argentinien, England, Kalifornien, Südafrika und Portugal, Crémants aus Frankreich und Luxemburg, Holland, österreichische und eine große Auswahl deutscher Spitzensekte: Sie alle zeigen beim Sparkling Festival in Mainz den weltweiten Facettenreichtum prickelnder Weine. Die Weingüter wurden Burkard zufolge für das Festival gezielt ausgewählt und repräsentieren einen exklusiven Zirkel bester internationaler Schaumweinhäuser. Es sind ausschließlich Schaumweine nach der traditionellen Methode oder der Méthode Ancestrale (Pet Nat) zugelassen.Die Messe findet seit 2022 im zweijährigen Rhythmus statt. Neben der Tischpräsentation der Weingüter bietet das Festival eine Plattform für internationale Trends in der Schaumweinkunst. „Immer mehr Weingüter lassen ihre Schaumweine länger reifen, um komplexere und tiefgründigere Produkte zu schaffen“, erläutert Festival-Organisatorin Burkard: „Auch das Experimentieren mit Holzeinsatz, dem Ausbau in Amphoren oder Beton für die Grundweine und niedrigere Dosagen gehören zu den aktuell prägenden Entwicklungen der Branche.“Die Mehrheit der Weingüter beim Sparkling Festival kommt aus Deutschland gefolgt von 19 aus der Champagne. Mit 27 deutschen Ausstellenden zeigt das Gastgeberland, dass hierzulande immer mehr Weingüter auf Spitzenqualität bei Sekt setzen. Eine derer, die für ihre Sekte mehrfach prämiert wurde und zu den Aufsteigerinnen zählt, ist Caro Bergdolt vom Klostergut St. Lambrecht. Sie ist eine Teilnehmerin der ersten Stunde. „Das Sparkling Festival ist eine der wichtigsten Veranstaltungen, die gezielt ein interessiertes Publikum von Premiumschaumweinen anspricht“, erklärt Bergdolt und fügt hinzu: „Der qualitative Wandel in der Sektherstellung ist beim Festival besonders zu spüren. Hier haben wir enorme Fortschritte durch beispielsweise die frühere Weinlese für die Sekt‐Grundweine, die Ganztraubenpressung und die Fraktionierung der Pressvorgänge, wie sie in der Champagne üblich sind gemacht.“Hinzu kommen am Sonntag vier Masterclasses für das Fachpublikum, die das Wissen über verschiedene Schaumweinregionen vertiefen etwa zu deutschen und österreichischen Sekten, katalonischen Schaumweinen und den Sparklings „Cap Classique“ aus Südafrika. Einen Tag später schließt sich am Montag, 4. November, ein Fachsymposium ebenfalls im Kurfürstlichen Schloss an. In verschiedenen Workshops, Seminaren und Diskussionspanels werden Schaumweinproduzierende, Fachleute und Marktinsider über aktuelle Themen der Branche diskutieren. Laut Gerhild Burkard ist dies die einzige Fachtagung in Deutschland, die sich ausschließlich auf Schaumweine konzentriert.Weitere Informationen zum Programm und zum Ticketkauf stehen online: www.sparklingfestival.de