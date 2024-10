Pop-Up in Offenbach

Von Italien nach Offenbach: Pizza Quattro Stazioni geht auf Pizzareise

Die Brüder Belliero greifen ihre italienischen Wurzeln mit dem performativen Kunstprojekt Pizza Quattro Stazioni auf. Mit Pizzen aus verschiedenen Regionen Italiens gehen sie auf eine Reise von Nord nach Süd bis in die Interkontinentalen Gärten in Offenbach.