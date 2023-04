Der Restauranttest der Woche

Grace Studiobar

Das Neubaugebiet im Offenbacher Hafenbereich wächst und mit ihm auch das kulinarische Angebot. Mit der Grace Studiobar kommt nun eine Bar hinzu, die sich nicht nur auf ihre Signature Drinks fokussiert.

Schon beim Betreten der Location im Offenbacher Norden wird klar: Eine einfache Bar ist die Grace Studiobar nicht. In der Mitte des weitläufigen Raumes steht ein DJ-Pult, vor dem eine Handvoll Menschen tanzt. Weitere Gäste sitzen auf einem riesigen Sofa an der Stirnseite, der Großteil des Publikums findet sich jedoch vor der langen Bar wieder. Es ist Samstagabend. Entsprechend voll ist das Ecklokal mit den großen bodentiefen Fenstern, den rohverputzten Wänden und Decken und dem schummrig-gedimmten Licht. Letzteres stammt von den wenigen Lampen im Raum, die zeitgleich Kunstobjekte sind – wie so vieles hier an und vor den Wänden.



Zurück zur Bar, dort wird eine kleine solide Auswahl an deutschen Weinen ausgeschenkt. Diverse Sake sowie Longdrink-Klassiker (Hallo, Wodka-Lemon) und saisonal wechselnde Signature Drinks ergänzen das Angebot. Der Espresso Martini ist einwandfrei und hält sich gekonnt in herb, leicht süßer Balance. Eine Spur intensiver kommt da „The Super Scene“ daher – der mit dunkler Mozartschokolade, Salz und „Cookie Powder“ zubereitet wird. Genau das Richtige für einen grau-kalten Abend im März. Die nächste Runde darf dann aber doch etwas frischer sein, und auch hier fällt die Wahl auf ein Signature: „Swing Along“ mit Tequila, Chinotto, Grapefruit und Tonic ist mit ordentlich Zitrusnote eine runde Sache.



Überzeugt von Bar, Drinks und einem Abend an der langen Theke kommen wir ein zweites Mal. Dieses Mal unter der Woche. Es geht ruhiger zu. Das DJ- Pult steht in der Ecke, stattdessen füllen mehrere Tische den großen Raum. Das Servicepersonal kommt zum Platz und ist genauso herzlich und entspannt, wie mit vollem Haus am Wochenende. Hin und wieder finden hier auch Specialevents statt – wie beispielsweise ein zweitägiges Pop-up-Tattoo-Studio. Dafür lohnt ein Blick auf den Instagram-Kanal der Bar, wo das jeweilige Programm geteilt wird.



Wie es also scheint, gibt es hier nicht nur wirklich gute Drinks, sondern ein jeder Besuch ist auch ein wenig anders. Und so bildet das Grace einen guten Kontrast zur genormten Neubaulebenswelt, die aktuell überall im Offenbacher Hafenbereich entsteht.



Grace Studiobar, Offenbach, Ludwigstraße 187, Mi–Sa 20-1 Uhr, So–Di Ruhetag