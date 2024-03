Die Neueröffnung der Woche

Ton Bul: An der Spitze der Döner-Welle

Frankfurts Döner-Hotspot Ton Bul ist umgezogen. Mit mehr Platz und mehr Spießen geht es am neuen Standort nach bewährtem Konzept weiter. Doch die neue Ton-Bul-Filiale ist nicht der einzige neue Dönerladen der Stadt.