Mit einer neuen Auszeichnung möchte der in Frankfurt ansässige Verband der Köche Deutschlands e. V. (VKD) besonders engagierte Ausbilderinnen und Ausbilder der Kochbranche würdigen. Eine Bewerbung für den sogenannten „Laurentius“-Award ist noch bis zum 3. April möglich.

Die Zukunft einer Branche liegt in den Händen des Nachwuchses. Dabei ist die Rechnung einfach: Je besser die Ausbildungssituation ist, desto größer ist die Begeisterung von Auszubildenden für den eigenen Beruf und umso zukunftsfähiger wird die Branche als Ganze. Eine zentrale Rolle in diesem Zusammenhang spielt das Engagement der Ausbilderinnen und Ausbilder, den Nachwuchs zu motivieren und mit dem nötigen Know-how auszustatten.Diesem Umstand will der in Frankfurt-Sachsenhausen ansässige Verband der Köche Deutschlands e. V. (VKD) mit dem Laurentius Award Rechnung tragen, schließlich sei Nachwuchsförderung „Auftrag und Herzensangelegenheit“ des Verbandes, wie es vonseiten des VKD heißt. Konkret soll der neue Award Ausbilderinnen und Ausbilder würdigen, die sich durch ein besonderes Engagement für den Nachwuchs in der Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung und im Catering-Bereich verdient machen: „Mit dem Award wollen wir Menschen in den Vordergrund stellen, die für eine gute Kochausbildung stehen und sich für diese tagtäglich aktiv engagieren“, sagt VKD-Vizepräsident Joachim Elflein.Auch beim Wettbewerb selbst ist Engagement gefragt: Anwärterinnen und Anwärter für den Award werden nicht vorgeschlagen, sondern können sich selbst bewerben, indem sie schriftlich fünf Fragen beantworten – unter anderem zu ihrer persönlichen Motivation, Ausbildungsphilosophie und den Werten, die sie an ihre Auszubildenden weitergeben möchten. Nach der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten anhand der Aussagekraft ihrer schriftlichen Bewerbung besucht die Fachjury bestehend aus VKD-Landesvorsitzenden, Vizepräsidenten, ausgezeichneten Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Mitgliedern der Zweigvereine ab Mai die ausgewählten Ausbilderinnen und Ausbilder in ihren Betrieben, um sich ein vollständiges Bild von der Qualität der Ausbildungssituation und -leistung zu machen.Die Preisverleihung findet schließlich im September 2023 im Rahmen des Thementags „VKD Impulse“ statt. Der Name des Awards als geht im Übrigen auf einen römischen Diakon aus dem dritten Jahrhundert zurück: Laurentius vom Rom, den Schutzpatron des Kochberufs.