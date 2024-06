Der Restauranttest der Woche

Lange Schlangen, Smashburger und Fritten: Das Berliner Fast-Food-Unternehmen Goldies gibt es endlich auch in Frankfurt. Ob es den Hype wert ist? Wir haben angestanden und „the best bad food in town” getestet.

„The best bad food in Town / Das beste schlechte Essen der Stadt“ – Das ist das Motto der auf Fritten und Smashburger spezialisierten Berliner Fast-Food-Kette Goldies, die im April in Frankfurt ihre erste Dependance außerhalb der Hauptstadt eröffnet hat. Um das „bad food“ in bester Qualität an die Kunden zu bringen, setzen die beiden Gründer Vladislav Gachyn und Kajo Hiesl auf Fleisch von Angus Rindern, hausgemachte Saucen und nach eigenem Rezept eingelegte Gürkchen.Smashburger, wie im Goldies, liegen derzeit voll im Trend. Durch das „Smashen“, also plattdrücken des Hackfleischs beim Anbraten auf der Grillplatte, entstehen besonders viele Röstaromen. Gestartet sind Gachyn und Hiesl 2017, damals noch mit ausschließlich Fritten. Die Smashburger kamen erst 2021 dazu. Mit der Eröffnung in Frankfurt treffen die zwei einen Nerv: Als gäbe es in der gesamten Stadt keine anderen Burger mehr, bilden sich auch Tage nach der Eröffnung lange Schlangen vor dem Imbiss.Zur Auswahl stehen vier Varianten, die es jeweils mit doppeltem Patty sowie in vegetarisch und vegan gibt, dazu Fries und Dips. Beim exklusiv für Frankfurt konzipierten „7th Street Burger“ hat der Fleisch-Patty herrlich viele Röstaromen abbekommen. Das ist beim veganen „Super Smash BLT“ zwar nicht der Fall, dennoch sind auch hier alle Zutaten inklusive der leicht würzigen Sauce und den extra aus den USA importierten Buns stimmig.Vielleicht hat Goldies das Rad in Sachen Smashburger nicht ganz neu erfunden, und man kann sicher darüber streiten, ob hier zwischen Stiftstraße und Zeil tatsächlich das „best bad food in town“ serviert wird oder ob es sich lohnt, dafür eineinhalb Stunden anzustehen. Fakt ist, aber: Es schmeckt – und wir kommen sicher wieder, sobald der Ansturm abgeklungen ist.Goldies Smashburger, Innenstadt, Stiftstraße 6, So-Do 12-22, Fr/Sa 12-23 Uhr