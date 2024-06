Neueröffnung im Nordend

Mit dem Café North im Nordend erweckt Ozan Gür zusammen mit seinem Geschäftspartner Sükrü Boyraz eine ungenutzte Ladenfläche zu neuem Leben. Dabei ist es nicht nur ein Café, sondern auch eine Bar und will ein Treffpunkt für die Nachbarn sein.

Info

Café North, Nordend, Spohrstraße 66, Tel. 0174/6883639, Mo-Do 8-20, Fr 8-22, Sa 10-22, So 10-20 Uhr

In der Spohrstraße 66 im Frankfurter Nordend war vor vielen Jahren noch ein Blumenladen. Zuletzt waren die Fenster-Rolladen über viele Jahre dicht verrammelt und der Raum wurde nur als Abstellkammer einer Entrümplungsfirma genutzt. Ozan Gür wollte das ändern und hat in der Eckhaus-Location nun zusammen mit Geschäftspartner Sükrü Boyraz das Café North eröffnet.Der Name des Cafés sei kein Zufall und passend zum Stadtteil gewählt, außerdem sei der Laden auch nach Gürs Sohn Kuzey benannt, was auf Türkisch Norden bedeutet. Mit einer Bar in Langen habe der gebürtige Frankfurter bereits erste Erfahrungen sammeln können. Der Fokus liege aber nun voll und ganz auf dem Café North, weshalb er auch täglich vor Ort wäre.„Es ist ein kleines, aber feines Café“, meint Gür. Nach vier Monaten Umbau findet sich im Innenraum grauer Teppichboden, eine stilvollen Marmor-Theke, ein paar Tischen und Fensterbänke mit Blick nach draußen. Vor dem Lokal stehen zahlreiche Tische um in der Sonne zu sitzen. Gür nennt den Platz vor dem Eingang zum Café deshalb stolz seine „Sonnenterrasse“, auf der er bereits plant, die Fußball-EM zu übertragen. Auch DJ-Auftritte sollen dort bald stattfinden. Fest geplant ist bereits ein Artfusion-Event am 28. Juni unter dem Namen „Sunshine & Paint“, um gemeinsam zu malen, etwas zu essen und ein Drinks zu bestellen.Um die Events auch kulinarisch zu genießen, bietet das Café North eine kleine, aber ausgewählte Speise- und Getränkekarte. Der Kaffee kommt von der Frankfurter Rösterei Wissmüller, der Karottenkuchen vom Café Blum aus Wiesbaden und der Maracuja-Cheesecake von der Konditorei Rausch. Wer lieber herzhaft isst, kann auf hausgemachte und täglich wechselnde Stullen zurückgreifen, etwa mit Avocado und Mozzarella oder auch gegrillter Aubergine mit Hummus.Das Gesicht vom Café North: Ozan Gür stolz vor seinem Laden © Ozan GürNeben Kaffee, Kuchen und Stullen gibt es aber auch Longdrinks und Bubbles. Darunter etwa Aperol Spritz, Lillet Wildberry und Gin Tonic, aber auch verschiedene Weine. Freitags und samstags mutiert das Café dann zur Bar und hat bis 22 Uhr geöffnet und hält auch noch kulinarische Highlights bereit: Gürs Vater, der zuvor als Koch bei Mezze & More tätig war, wird die Vorspeisen vorbereiten. „Das passt auch gut zu Wein!“ meint Gür.