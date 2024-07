Pop-up im The Station

„Sexy" Fleischbällchen und modern interpretierte Italo-Klassiker. Beim „Italian Soulfood Pop-up“, PAPA POLPETTE, am 20. Juli im Nordend bringen die Frankfurter TV-Kochshow-Veteranen Michael Jandt und Silvio Orro eine ordentliche Prise Dolce Vita in den Oeder Weg.

Info

PAPA POLPETTE, Oeder Weg 57, Sa 20.7., 15-22 Uhr

Man kennt die zwei noch aus der TV-Kochshow „Küchenschlacht“: Michael Jandt und Silvio Orro. Unter dem Namen mj:so Kitchen haben sich die beiden Cook-off-Veteranen nun zusammengetan und starten am 20. Juli mit dem „Italian Soulfood Pop-up“ PAPA POLPETTE im City-Biergarten von The Station im Frankfurter Nordend durch.Kulinarisch versprechen die zwei nicht weniger als „The most sexiest Meatballs in Town“ aka polpette (Italienisch für Fleischbällchen) und weitere modern interpretierte Italo-Klassiker inklusive veganer und vegetarischer Optionen. Wie man sich all das vorstellen kann? „Nicht überkandidelt, aber sexy“, erklärt Jandt. Sommelier Simon Jung vom Sebastian Hett-Weinmanagement aus Bad Nauheim und Kai Grenius, Inhaber von The Station, kümmern sich mit ausgewählten italienischen Weinen und hausgebrautem Bier um die passend Getränkebegleitung.