Valentinstag

Ob Candle-Light-Dinner-Locations, romantische Hotels oder besondere Menüs, die besten Adressen für schöne Stunden zu zweit gibts im aktuellen FRANKFURT GEHT AUS! und in der App zum Heft.

Rot-weiß karierte Tischdecken, Kerzenschein und ein großer Teller Spaghetti con polpette. Nicht nur Susi und Strolch wissen, wie man mit seinem Herzblatt ein romantisches Candle-Light-Dinner genießt, sondern auch zahlreiche Restaurants in Frankfurt. Ob „Dinner for two" oder „Romantic Weekend" vor den Toren der Stadt, die schönsten Restaurants finden Sie im aktuellen FRANKFURT GEHT AUS! oder in der App zum Heft.: Wie jedes Jahr hat sich die FRANKFURT-GEHT-AUS!-Redaktion wieder umgehört, wer von den Top-Adressen im aktuellen Heft am 14. Februar ein spezielles Valentinstags-Menü anbietet. Die Top-10 für die ultimativen Susi-und-Strolch-Momente gibt es ab heute in der App.Sie haben die App noch gar nicht? Kein Problem: Beim Kauf der aktuellen Ausgabe von FRANKFURT GEHT AUS! gibt es die App kostenfrei dazu. Einfach die App installieren, Code im Heft freirubbeln, eingeben und sich auf die Suche nach dem neuen Lieblingsrestaurant machen. Sie wollen gar kein Heft, sondern nur die App? Die gibt's direkt hier im Shop