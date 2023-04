Wein am Main

500 offene Weine von 50 Fachhändlern: Die Weinmesse Wein am Main geht in die nächste Runde. Am kommenden Wochenende lädt sie Weinfans im Casinogebäude auf dem Unicampus Westend ein, sich durch besondere Tropfen aus der ganzen Welt zu probieren.

Jedes Jahr im Frühling bringt eine der beliebtesten Weinmessen der Region Winzer und Genießer zusammen: Die Wein am Main findet auch in diesem Jahr wieder im Casino-Gebäude auf dem Unicampus Westend statt. In privatem Ambiente können die Gäste Produzenten kennenlernen, mit ihnen ins Gespräch kommen, ihre Weine verkosten und diese anschließend auch gleich für zu Hause mitnehmen oder bestellen. Mit dabei sind in diesem Jahr wieder 50 Fachhändlerinnen und Fachhändler sowie Winzerinnen und Winzer aus ganz Europa, darunter das Weingut Geil, vinovossum und Vinum Autmundis. Rund 500 Weine aus Argentinien, Chile, Frankreich, Italien, dem Libanon, Neuseeland, Österreich, Südafrika und Uruguay stehen zur Verkostung bereit. So blickt man ganz nebenbei auch noch über den Rand des heimischen Weinglases und lernt neue Weinregionen kennen. Dabei sind die Aussteller nah an den Gästen, erzählen viel zum Anbau, der Herstellung und den Besonderheiten ihrer Weine. Wer es mit Weinflaschen vollbeladen nicht mehr zur nahegelegenen U-Bahnstation schafft, dem liefern die Aussteller die Tropfen im Anschluss auch direkt nach Hause. Einschränkungen wie die Einteilung in „Zeitfenster“ im vergangenen Jahr gibt es in diesem Jahr keine mehr, sodass wieder stressfrei Wein verkostet werden kann.



Wein am Main, Weinmesse, Goethe-Universität, Casino, Westend, Nina-Rubinstein-Weg 1, 22./23.4., 12–18 Uhr, Eintritt: 18 €