Gastro versus Rotlicht. Beim Auftakt zur neuen Gastro-Event-Reihe Battle of the Cooks! im Stanley kochen die Ardinast Brüder gegen Max Coga und Mo Douzi um die Wette.

Info

Battle of the Cooks, Dinner-Event, Stanley, Gallus, Ottostraße 16-18, 17.2., 19.30-23 Uhr, Eintritt: 69€ inkl. Welcome-Drink

Nach der Chef´s Night und Schnitzel Kinners folgt die nächste Veranstaltungsreihe im Stanley. Zum Auftakt vom „Battle of the Cooks!“ werden die Brüder David und James Ardinast von Max Coga, Profi-Kampfsportler und Pik-Dame-Betreiber, und Mo Douzi, Rapper und Ex-Wirtschafter eines Frankfurter Bordells herausgefordert. Bis der Gong klingelt, kämpfen die zwei Teams beim Drei-Gänge-Bolognese-Battle um die Stimmen der Gäste.Bevor es am 17. Februar im Hauptgang ans Eingemachte geht, werden die Vorspeisen (allesamt vegetarisch) und später auch das Dessert des Drei-Gänge-Menüs von den Stanley-Köchen Gazi Gezen und Roland Balde zubereitet. Auf der Speisekarte stehen Caesar Salad, gegrillter Brokkoli mit Balsamico und Mandeln sowie ein Salat mit schwarzen Bohnen, Ricotta und eingelegten Tropea Zwiebeln.Mit den Hauptgängen geht der eigentliche Wettkampf los: Gastro gegen Rotlicht, Bolo gegen Bolo. Die zwei Teams treten mit persönlicher Bolognese-Rezeptur gegeneinander an. Vegetarische Alternativen gibt es keine. Die Bolos kommen im Family-Style in zwei verschiedenfarbigen Schüsseln auf den Tisch. Damit ist die Blindverkostung garantiert und der Fokus der Jury liegt nur auf dem Geschmack des Saucen Klassikers. Als süßen Abschluss gibt es dann noch ein Apple Crumble mit Vanilleeis zum Dessert.Nach dem Wettkampf folgt die Party, mit Live-DJ, Drinks an der Bar und der Möglichkeit, die teilnehmenden Köche persönlich kennenlernen zu können. Reservierungen hier