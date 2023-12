Der Startschuss für das jährlich stattfindende Grüne Soße Festival auf dem Roßmarkt ist gefallen. Ab sofort gibt es Tickets. Nach drei Pandemie-Ausgaben kehren die Organisatoren 2024 wieder zum bewährten Festivalkonzept zurück.

In ziemlich genau fünf Monaten wird wieder Frankfurts beste Grüne Soße gekürt. Wie jedes Jahr findet im Mai auf dem Roßmarkt das gleichnamige Grüne Soße Festival statt. Der Ticketverkauf für die insgesamt acht Veranstaltungen ist bereits heute, 6. Dezember, um 10 Uhr gestartet. Nach den vergangenen drei Jahren, in denen das Festival aufgrund von Corona in abgewandelter Form organisiert wurde, soll es 2024 wieder wie vor der Pandemie stattfinden.Anstatt drei Wochen „Festspiele“ wie in diesem Jahr , beschränkt sich der Festivalzeitraum im nächsten Jahr wieder auf eine Woche – vom 11. bis 18. Mai – mit Abendveranstaltungen und Abstimmungsverfahren für die beste Grüne Soße Frankfurts. Während Sebastian Reiche und Handpuppe Amanda, Woody Feldmann, Bodo Bach und weitere Acts auf der Bühne auftreten, sind im Ticketpreis zwischen 58 und 96 Euro auch die sieben Grünen Soßen der teilnehmenden Betriebe sowie Kartoffeln, Eier und alle Getränke enthalten.Tickets gibt es über die Website des Festivals