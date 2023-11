Pop-up im Steigenbrger

Italienische Klassiker neu interpretiert im ehemaligen Français. Beim Italo-Pop-up Carbonara & Bubbles bespielen zwei römische Gastköche das einstige Sternerestaurant im Steigenberger Icon Frankfurter Hof.

Info

Carbonara & Bubbles by PPURA&IMA, 29. November bis 3. Dezember, jeweils ab 18 Uhr, Steigenberger Icon Frankfurter Hof, Innenstadt, ab 45€, Reservierung erforderlich

Kurz vor Jahresende startet das italienische Pop-up Carbonara & Bubbles der IMA Clique in Zusammenarbeit mit dem Pasta-Hersteller PPURA in die dritte Runde. Nach Stationen im Frankfurter Kunstverein und zuletzt im Friedas im Omniturm geht es vom 29. November bis 3. Dezember in die ehemaligen Räume des Français im Steigenberger Icon Frankfurter Hof.Für original italienische Kochkunst auf den Tellern sorgen die römischen Gastköche Alessandro Grieco und Alessandro Morese. Neben traditioneller Carbonara und veganen wie vegetarischen Varianten stehen Bubbles en masse auf dem Programm. Dazu gesellen sich diverse Antipasti wie Parmigiana di Melanzane, die es auch mit veganem Mozzarella und Parmesan gibt. Mehr Infos auf hier