Neuer Restaurantleiter in der Ente

Jimmy Ledemazel ist der neue Restaurantleiter im Wiesbadener Sternerestaurant Ente. Der gebürtige Franzose wird das Team um Küchenchef Michael Kammermeier unterstützen und Anfang Dezember gemeinsam mit ihm wieder die traditionelle Küchenparty veranstalten.

Wiesbadens einziges Sternerestaurant Ente hat einen neuen Restaurantleiter: Jimmy Ledemazel. Bevor er Teil des Teams um Küchenchef Michael Kammermeier im Restaurant des Luxushotels Nassauer Hof wurde, war er bereits viele Jahre in der Sternegastronomie tätig.



„Ich freue mich, dass wir mit Jimmy Ledemazel einen leidenschaftlichen Gastronomen zur Verstärkung der Crew unseres traditionsreichen Sternerestaurants gewinnen konnten“, sagt Jakob Stöhrer, General Manager des Nassauer Hofs. Ledemazel ist in Frankreich geboren und wechselte nach einer Kochausbildung in den Service. Im Jahr 2000 zog er nach Deutschland und arbeitete erst als Chef de Rang im „Gourmetrestaurant Dieter Müller“ in Bergisch-Gladbach. Später war er für 13 Jahre im Wolfsburger Drei-Sterne-Restaurant „Aqua“ als Restaurantleiter tätig.



„In der legendären Ente in Wiesbaden, Hand in Hand mit dem langjährigen Küchenchef Michael Kammermeier zu arbeiten, ist ein Privileg“, betont Jimmy Ledemazel. Gemeinsam mit ihm will Ledemanzel die traditionelle Küchenparty am 1. und 2. Dezember wieder aufleben lassen. Er verspricht: „innovative Gerichte mit saisonalem wie regionalem Bezug und dazu korrespondierende top Weine aus dem nahen Rheingau.“