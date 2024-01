Midweek Special

Wird der Mittwoch zum kleinen Donnerstag? Regelmäßige Midweek-Specials mit Maultaschen, Schnitzel, Wein und Fine Dining beleben die Frankfurter Restaurantlandschaft.

Schnitzel Kinners im Stanley

Info

Schnitzel Kinners, Stanley, Gallus, Ottostraße 16-18, 24.1., 31.1., 7.2., 21.2., 18-22 Uhr

Maultaschen Madness Mittwoch im Wir Komplizen

Info

Maultaschen Madness Mittwoch, Wir Komplizen, Nordend, Egenolffstraße 17, 24.1., 31.1., 7.2., 18-21:30 Uhr, 45€

Midweek-Quick-Gourmet im Lafleur

Info

Midweek-Quick-Gourmet, Lafleur, Westend, Palmengartenstraße 11, 24.1., 31.1., 7.2. usw., 18-20:30 Uhr, 300€

Erzeuger hautnah im Bornheimer Ratskeller

Info

Erzeuger hautnah, Bornheimer Ratskeller, Bornheim, Kettelerallee 72, 31.1., 7.2., 21.2., 28.2., 6.3., 13.3., 20.3. 18:30-22 Uhr, 95€

Schon mal was vom Bergfest gehört? Das zelebriert man eigentlich nach einem langen und anstrengenden Aufstieg auf einen Gipfel oder auch wenn mal wieder Mittwoch und die Hälfte der Arbeitswoche geschafft ist. Und da man Feste ja bekanntlich so feiern soll, haben einige Frankfurter Restaurants vorgesorgt. Sie bieten regelmäßig stattfindenden Midweek-Specials an und verkürzen so schon mittwochs die Zeit bis zum Wochenende mit Schnitzel, Maultaschen, Fine-Ding-Menüs und regionalen Weinen.Außen gold-brau und kross, innen saftig und zart, dazu ein Spritzer Zitrone: So muss ein Schnitzel sein. Das wissen auch die beiden Köche Gazi Gezen und Roland Balde. Ab dem 24. Januar servieren die beiden jeden Mittwoch im Stanley Wiener Schnitzel – auch in vegan – samt klassischer Beilagen. Aber Achtung nicht komplett satt essen, denn als Dessert steht fluffiger Kaiserschmarren auf dem Programm. Reservierung hier Weil einst schwäbische Mönche Fleisch vor dem lieben Gott verstecken wollten, erfanden sie die „Herrgottsbescheißerle“ – auch bekannt als Maultaschen. Unter dem Motto „Maultaschen Madness Mittwoch“ widmet das Team im Wir Komplizen dem Evergreen nun regelmäßig ein ganzes Drei-Gänge-Menü. Während im Hauptgang die Maultaschen klassisch mit Fleisch oder vegan gefüllt werden, gibt es wechselnde Vorspeisen und Desserts.Mittwochs mal eben ins Zwei-Sterne-Restaurant? Im Lafleur steht beim „Midweek-Quik“ ein Best of aus den bestehenden Menüs Grands Produits oder Ethical Vegan Cuisine auf dem Programm. Während Küchenchef Andreas Krolik ein Drei-Gänge-Menü serviert, kredenzt Chef Sommelière Alexandra Himmel sechs korrespondierende Weine. Reservierungen hier Bereits im vergangenen Jahr startete die Reihe „Erzeuger hautnah“ im Bornheimer Ratskeller. Zu Gast waren Produzenten, die das Restaurant mit Gemüse, Fleisch, Fisch und vielem mehr beliefern. In diesem Jahr dreht sich alles um Winzerinnen und Winzer. Begleitet von einem Menü erzählen die Winzer von ihrer Arbeit, ihren Weinen und ihrem Alltag. Den Auftakt macht Jochen Becker vom Weingut Müller-Dr.Becker in Flörsheim am 31. Januar. Mehr Infos unter und Anmeldung hier