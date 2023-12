Drei in einem: Das Frankfurter Gastronomiequartett vereint Kartenspiel, Gutscheine für 32 Gastronomiebetriebe und Spenden für zwei soziale Organisationen in Frankfurt.

Noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk gefällig? Perfekt für alle Foodies ist das Frankfurter Gastronomiequartetts 2024. Das Quartettspiel besteht aus 32 Karten mit beliebten Wirtshäusern, Restaurants, Cafés, Bars und Kneipen in der Mainmetropole. Mit dabei sind zum Beispiel das Leuchtendroter, Via Monte Napoleone, Seefeld, What’s Beef und der Bornheimer Ratskeller.Entwickelt und produziert wurde das Spiel von den Clubs Ladies’ Circle 36 Frankfurt, Round Table 8 und Round Table 90 Frankfurt, Old Tablers 888 Frankfurt am Main und Old Tablers 180 Kronberg. Während das Quartett in der klassischen und der Trumpf-Variante gespielt werden kann, beinhaltet jeder der Karten auch einen Gutschein für den jeweils abgebildeten Gastronomiebetrieb. Beim Vorzeigen der entsprechenden Karte gut es dann zum Beispiel ein Freigetränke, 2-für-1-Aktionen oder kostenlose Extras beim Essen. Gültig sind die Gutscheine im gesamten Jahr 2024.Der durch den Verkauf der Quartettspiele erzielt Umsatz geht als Spenden an das FEM Mädchenhaus und dem Netzwerk Frühe Hilfen Frankfurt am Main. Erhältlich ist das Spiel für 10€ aktuell online , bei Kaufhaus Hessen, dem Meder Spielwarenladen, der Buchhandlung Schutt, dem SinnGut Concept Store und teilnehmenden Gastronomien, darunter das Case de Rosé, Bader's Fisch Deli und die Die Eselei.