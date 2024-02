Küchengeflüster

Neueröffnungen, Schließungen und Trends: Die Frankfurter Gastroszene steht nie still. Die wichtigsten News auf einen Blick.

In Nieder-Erlenbach, dem nördlichsten Stadtteil Frankfurts, jagt ein Jubiläum das nächste. Nach dem 30-jährigen Bestehenim vergangenen Jahr feiert der Obsthof am Steinberg nun 30 Jahre Bio-Obstanbau . Damals noch ein Pionier in diesem Bereich übernahm Andreas Schneider 1993 den Hof von seinen Eltern und stellte nur ein Jahr später die gesamte Produktion auf biologischen Anbau um. Das Jubiläum wird mit diversen Events auf dem Obsthof gefeiert. Infos auf www.obsthof-am-steinberg.de.Im Frankfurter Nordend gibt es Neuigkeiten aus der besten Eisdiele der Stadt, dem Antipodean Gelato. Inhaberin Rachel Dodoo-Mehl hat die Ladenfläche um das angrenzende Anti X erweitert . Hier bietet sie ab dem frühen Abend nicht nur neue Sitzmöglichkeiten, Gelato-Sandwiches, Wein, pre-bottled Cocktails von The-Tiny-Cup-Betreiber Sven Riebel und salzige Snacks an. Die vom Frankfurter Architekturbüro aberja im gewohnt minimalistischen Antipodean-Look gestalte Konzept- Location soll zukünftig auch für Kollaborationen mit anderen Frankfurter Unternehmen genutzt werden.Nur ein kurzes Stück die nahegelegene Berger Straße hinunter hat in den ehemaligen Räumen der ersten deutschen Filiale der türkischen Bio-Supermarktkette Bio Woow das Speedy Pizzas & Panini eröffnet. Die Speisekarte reicht vom Frühstücksbuffet über Antipasti und Pizzen al taglio bis Currywurst.Während die einen mit ihrem ersten Laden an den Start gehen, sind andere fleißig am Expandieren. So gehen Michael Öchsler und Falk Zange am Mainkai in direkter Nachbarschaft zum Eisernen Steg mit einer vierten Dependance des Café- und Barkonzepts NOX an den Start.Umgezogen ist hingegen Antje Boer, und zwar mit dem Marielou . Nach dem Aus im Gallus stehen nun in der neuen Location in der Hanauer Landstraße Quiches, Bowls, Suppen und Stullen auf dem bewährten Lunchprogramm.Ebenfalls umgezogen ist Pizza Giulio . Am neuen Standort am Osthafen hat Betreiber Xhulio Hackaj alias Giulio nicht nur mehr Platz als in den ehemaligen winzigen Räumlichkeiten in der Wittelsbacherallee, sondern auch einen Außenbereich für den Sommer.Auch in der Eckenheimer Landstraße tut sich einiges. Wo bis Herbst 2023 im peruanischen Restaurant Don Dario Ceviche, Bowls und Limos über die Theke wanderten, haben die beiden Betreiber Romina Bazra-Wolff und Youssef Bazra das Konzept geändert und im Januar das Café Röstgrad eröffnet. Zum Brunch gibt es hier gefüllte Croissants, Sauerteigbrot, Smoothies und Kaffee mit eigens für das Café gerösteten Bohnen.Außerhalb Frankfurts gibt es Neuigkeiten aus dem Jagdschloss Kranichstein. Nach fünf Jahren hat der ehemalige Küchenchef Christian Buer seinen Posten an Michael Liebetruth übergeben , der seine Gäste zukünftig mit veredelt und verfeinerter, aber dennoch bodenständiger Küche überzeugen möchte.Nicht vergessen! Am 14. Februar ist Valentinstag. Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht und so manche Herzen bei einem mehrgängigen Candle-Light-Dinner einen Takt höherschlagen, haben wir wie jedes Jahr die zehn besten Valentinstags-Specials unserer Top-Adressen aus dem aktuellen FRANKFURT GEHT AUS! zusammengetragen. Zu finden in unserem digitalen Restaurantführer, der FRANKFURT GEHT AUS!-App . Die haben sie noch nicht? Kein Problem. Einfach im App-Store runterladen und jeden Monat mit aktuellen Neueröffnungen, saisonalen Speziallisten und Tipps für die besten Restaurants aus Frankfurt und der Region versorgt sein.