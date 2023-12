Küchengeflüster

NFT Skybar

Silvester über den Wolken

Text: Lisa Veitenhansl / Foto: © nhow Frankfurt

der höchstgelegenen Bars Deutschlands? Das gibt es seit rund einem Jahr in der NFT Skybar an der Frankfurter Messe. Zum Jahreswechsel steht im 47. Stockwerk des ONE Tower eine besondere Silvesterparty an.