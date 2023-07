Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch

Restaurant Levante: Pop-up im Frankfurter Kempinski

Das „Levante“ ist zurück. Nach vier Jahren öffnet das Pop-up-Restaurant wieder seine Türen im Kempinski Hotel Frankfurt in Gravenbruch. Für drei Monate übernimmt ein Küchenteam vom Schwesterhotel im Oman die Küche des Pop-up-Restaurants.

Bei gerade täglich über 40 Grad Außentemperatur, herrscht im Oman quasi Sommerpause im Kempinski Hotel Muscat. Zusammen mit der Geschäftsleitung des Luxushotels in der Hauptstadt des Oman hat Kai Behrens, Generaldirektor des Kempinski Hotel Frankfurt in Gravenbruch, aus der Not eine Tugend gemacht: Für die nächsten drei Monate gastiert ein Küchenteam des omanischen Schwesterhotels in Gravenbruch und betreibt dort das Pop-up Restaurant Levante.



Bis zum 10. September übernehmen Chefkoch Julien El Khal und seine Kollegen Bader El Amri, Onder Isik und Mohmouud Aszadjali die Küche des Pop-up-Restaurants. Wie der Name erahnen lässt, lehnt sich die Küche an Klassiker aus dem levantinischen Raum an. Entsprechend stehen neben Tabouleh, Hummus und Co. diverse kalte und warme Mezze auf dem Programm. Hinzu kommen Gerichte wie Gemüse-Moussaka oder Batata Harra, zahlreiche zahlreiche Grill- und Fischspezialitäten, Desserts wie Kunefe Nabulsi oder Mouhalabiyeh und Chefkoch El Khals Signature Dish: Kharouf Michwey, geschmorte Lammschulter mit Safranreis. „Dieses Gericht erinnert mich an meine Heimat. Es ist ein traditionelles Essen, das ich mit meiner Familie oft zu festlichen Anlässen genieße“, erläutert El Khal.



Abgesehen vom Levante Pop-up ist das Kempinski Hotel Frankfurt für sein luxuriöses Ambiente bekannt. Umgeben von einem 15 Hektar großen Park, mit hoteleigenem See, inklusive imposanter Wasserspiele, gelegen in einem dichten Wald, spricht das Gelände des Fünf-Sterne-Hauses für sich. Auch kulinarisch hat man hier abseits der Levante-Küche in den drei weiteren gastronomischen Betrieben des Hotels einiges zu bieten. Etwa das ganzjährige Brunch-Angebot oder das Hof-BBQ. Auch jährliche Weihnachts-Events, Ostern und der Valentinstag werden hier gefeiert.



Noch bis zum 10. September hat das Pop-Up-Restaurant Levante geöffnet. Reservierungen per Mail an restaurant.frankfurt@kempinski.com oder telefonisch unter 06102 50 50



Restaurant Levante, Kempinski Hotel Frankfurt, Graf-zu-Ysenburg-und-Büdingen-Platz 1, 63263 Neu-Isenburg, Mi - So 18 – 22.30 Uhr, Tel: 06102 5050