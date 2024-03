Grüne Soße Festival 2024

Alle Jahre wieder – Das Grüne Soße Festival ist zurück auf dem Roßmarkt. Neben Musikacts und Begleitprogramm dreht sich vom 11. bis 18. Mai wieder alles um die beste Grie Soß' der Stadt.

Grüne Soße Festival auf dem Roßmarkt, 11 bis 18. Mai, Tickets ab 58 Euro auf www.gruene-sosse-festival.de

„Das Grüne Soße Festival ist eine einzigartige Kombi aus Gastronomie und Kultur“, sagt Maja Wolff. Gemeinsam mit Thorsten Müller ist sie die Geschäftsführerin des jährlich auf dem Roßmarkt stattfindenden Festivals . Nachdem die vergangenen vier Jahre das Programm pandemiebedingt in abgewandelter Form stattfinden musste, ist die Veranstaltung dieses Mal wieder ohne Einschränkung und in alter Gestalt zurück.Vom 11. bis 18. Mai wird auf dem Roßmarkt wieder die beste Grüne Soße der Stadt gesucht. Mit dabei sind in diesem Jahr 49 Gastronomiebetriebe, darunter das Zum Lahmen Esel, das Restaurant Margarete und das neueröffnete KMH . Pro Abend verkosten die Gäste jeweils sieben Grüne Soßen, die klassisch mit Kartoffeln und gekochten Eiern serviert werden. Am Ende des Abends wird jeweils die Gewinner-Grie-Soß bestimmt. Passend dazu stehen pro Abend ein Weingut und eine Kelterei im Fokus. Beim Finale entscheiden die Gäste, welche Soße der sieben Abendsieger die beste des Jahres ist.Neben der Verkostung des hessischen Nationalgerichts ist das Grüne Soße Festival bekannt für sein Unterhaltungsprogramm . In diesem Jahr mit dabei sind Zucchini Sistaz, Friedemann Weise, Woody Feldmann, Magic Monday, die A-Capella Popband MEDLZ, Andy Ost, Bauchredner Sebastian Reich mit Amanda, Michelle Spillner und Bodo Bach. Gastgeber ist Anton Le Goff mit seiner Band.Was die Gastronomiebetriebe bereits können, lernen Frankfurter Schülerinnen und Schüler beim diesjährigen Nachwuchswettbewerb „Grüne Soße macht Schule“. Vom 13.–17. Mai bereiten jeweils sieben Klassen unter Anleitung einer Köchin oder eines Kochs Grüne Soße zu und sehen ein Kindertheaterstück. Anschließen werden die Kreationen gemeinsam verkostet und ein Tagessieger gekürt, die wie bei den Profis beim Finale am 18. Mai gegeneinander antreten. Für Musik sorgt hier das Landesjugendjazzorchester Hessen.