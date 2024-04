Eissaison 2024

Bei über 60 Eisdielen im gesamten Stadtgebiet ist der nächste Eisbecher nie weit. Alle Frankfurter Eisdielen im Überblick.

Sie wollen nicht nur wissen wo Frankfurts Eisdielen zu finden sind, sondern wo es das beste Eis der Stadt gibt? Das verraten wir in der FRANKFURT GEHT AUS!-App. Sie haben die App noch gar nicht? Kein Problem: Beim Kauf der aktuellen Ausgabe von FRANKFURT GEHT AUS! gibt es die App kostenfrei dazu. Sie wollen gar kein Heft, sondern nur die App? Die gibt's direkt hier im Shop.

Über 60 Eisdielen warten im Frankfurter Stadtgebiet. Streng genommen ist die nächste Kugel Vanille mit Sahne und Extrastreusel also nie weit entfernt. Vorausgesetzt, man weiß, wo sich das nächste Eiscafé befindet. Damit niemand bei dringendem Eisverlangen unterzuckert durch die Straßen irren muss, haben wir pünktlich zum Start der Saison den FRANKFURT GEHT AUS-Eiscafé-Finder auf den neusten Stand gebracht. Mit unserer praktischen Online-Karte immer den kürzesten Weg zum nächsten Spaghettieis finden. Für alle, die sich nicht zwischen Erdbeer, Schoko-Sorbet und Salzkaramell entscheiden können, ein kleiner Tipp: Trendsorte 2024 ist VegaNuss – veganes Haselnusseis.Neben den bekannten Adressen, haben wir die Karte um neu eröffnete Eisdielen oder Standortwechsel ergänzt:Kono Gelato ist bekannt für Eis mit japanischem Einschlag und war bereits auf so manchem Japan-Festival in der Stadt anzutreffen. Kono Gelato ist nun dort eingezogen, wo Rosa Canina zuletzt auszog, und bietet bis voraussichtlich Ende Oktober japanisches Gelato in der Spohrstraße an. Darunter Sorten wie Matcha, schwarzer Sesam oder japanische Zitrone.Die ursprünglich aus Berlin stammende Eis-Manufaktur war lange fester Bestandteil der Eis-Kultur im Frankfurter Nordend – und sie wird es auch bleiben. Nach einem Umzug in die 500 Meter vom alten Standort entfernte Gluckstraße gibt es auch in diesem Sommer wieder ökologisch produziertes Eis von (Fürst-)Pückler bis Tonka mit Sesamkrokant.Direkt an der Schweizer Straße, in Sachsenhausen, hat der Eiswerker eröffnet und verspricht natürliches Eis in diversen Sorten. Dazu kommen Besonderheiten auf der Speisekarte, wie Eis-Burger sowie Kaffee von Hoppenworth & Ploch.In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz genießt das Eis von N’eis bereits Kult-Status. Die Mainzer Eisproduktion legt ein besonderes Augenmerk auf möglichst regionale und naturbelassene Zutaten. Mit zahlreichen Auszeichnungen gelten sie als eine der besten Eisdielen der Region und der Republik. Mit N’eis – Das Nordendeis kommt das Eis von der Stadt am Rhein, nun auch in die Stadt am Main.Bereits mit mehreren Standorten in Frankfurt vertreten, hat Lolli Eis nun auch eine Filiale in der Innenstadt seitlich der Zeil eröffnet. Wo in der Traditions-Metzgerei Ebert bis zum vergangenen Jahr noch Feinkost und Fleisch über die Ladentheke ging, gibt es nun Gelato aus eigener Herstellung, dazu auch viele vegane Eissorten.