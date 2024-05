Deutscher Sekttag

Zum 27. Mal findet am Wochenende der Deutsche Sekttag statt. Viele Kellereien in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet öffnen ihre Tore und geben Einblick hinter die Kulissen.

„It’s all about Sekt“, alles dreht sich um Sekt: Das ist das Motto des 27. Deutschen Sekttages am 11. Mai. Mit (Online-)Verkostungen, Führungen, Live-Degorgements und Einblick hinter die Kulissen vieler Kellereien sollen Sekt als Produkt erlebbar machen. Mit dabei sind auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Betriebe aus Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet.Bei Flik Sekt aus Mainz und Frankfurt gibt es sowohl am Samstag, 11. Mai, in der Villa Vinum Select, als auch am Sonntag, 12. Mai, in der Pâtisserie Anna Reckmann Sekt-Tastings mit sortenreinen Schaumweinen und Cuvées. Henkell Freixenet in Wiesbaden öffnet wieder seine Tore zum großen Open-Air-Fest mit Musik und Führungen durch die Produktionsräume. Auch das Gelände von Rotkäppchen-Mumm in Eltville ist das Wochenende über geöffnet und bietet mit Foodtrucks, Live-Musik und Aktionen ein abwechslungsreiches Programm.Weitere Aktionen und Spezial-Events gibt es bei der Rüdesheimer Sektkellerei OHLIG, dem Sekthaus Carl Graeger aus Bingen und der Sektmanufaktur Schloss Vaux in Eltville am Rhein. Weitere Infos gibt es auf der Website des Verband Deutscher Sektkellereien e.V.