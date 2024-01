Hilton Frankfurt City Centre feiert Jubiläum

Im Januar wird das Hilton Frankfurt City Centre 25 Jahre alt. Zu diesem Anlass haben wir mit General Manager Marc Snijders über Highlights, Werte und Aufgaben für die Zukunft gesprochen.

Stadtbad Mitte

Ab 1996 wurde das Hilton Frankfurt City Center auf dem Gelände des ehemaligen Stadtbad Mitte errichtet. Einen heute noch erhaltenen und denkmalgeschützten Teil betreibt das Hotel gemeinsam mit dem angrenzenden Fitnessstudio Fitness First. Von Montag bis Freitag können die Frankfurter hier weiterhin schwimmen gehen.

Wir haben im November 1998 ein Soft-Opening gehabt. Aber da war das Hotel noch nicht ganz fertig. In den oberen Etagen wurde noch gearbeitet. Das wurde Anfang Januar 1999 abgeschlossen. Am 26. Januar fand dann das offizielle Grand Opening statt. Dieses Datum nehmen wir als Stichtag für unser 25. Jubiläum.Als das Hotel eröffnet wurde, haben wir in den Jahren 1999 und 2000 ein ganz besonderes Angebot für die Frankfurter gehabt, einen New York Lobster and Champagner Brunch. Es gab damals 40 Termine im Jahr, fast jeden Sonntag. Da kam ganz Frankfurt zusammen. Die meistgestellte Frage von Menschen, denen ich in der Stadt begegne, ist: Kommt dieser Brunch zurück? Deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Neuauflage mit einigen Terminen im Januar, Februar und März. Wir schauen jetzt auch schon für April und Mai und werden das dann weiterführen. Es ist also eigentlich ein Revival, aber in ganz modernem Umfeld mit unlimitiertem Lobster und Champagner. Darüber hinaus werden wir noch andere Veranstaltungen über das Jahr hinweg machen. Wir wollen zum Beispiel die Frankfurter mal wieder einladen, vielleicht mit einem Tag der offenen Tür und auch ein Sommerfest planen wir auf der Terrasse hinter dem Hotel.Es gibt unheimlich viele Highlights. 25 Jahre fühlen sich manchmal wie gestern an. Frankfurt ist wirklich zu einer urbanen und kosmopolitischen Weltstadt geworden, die nicht nur für Bänker, Messebesucher oder Businessreisende, sondern auch für Freizeitreisende spannend geworden ist. Wir haben uns mitentwickelt und in den 25 Jahren viel gemacht. Neben einer kompletten Modernisierung haben wir seit der Eröffnung über eine halbe Millionen Veranstaltungsgäste gehabt. Angefangen bei der Weihnachtsfeier einer Firma bis hin zu großen Konferenzen. Es gab die Weltmeisterschaft, es gab einen G7-Gipfel der Finanzminister in Frankfurt, es gab fantastische Messen und viel Prominenz. Whitney Houston war ein toller Gast. Aber auch Menschen wie Diego Maradona oder der damalige Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Gleichzeitig aber auch ein frisch verheiratetes junges Paar. Ich glaube, das ist das, was unser Business generell ausmacht: Es ist ein Menschen-Business, von Menschen für Menschen, das hat sich in 25 Jahren nicht geändert.Marc Snijders arbeitet seit 25 Jahre in verschiedenen Positionen für die Hotelgruppe Hilton. Seit neun Jahren ist er General Manager im Hilton Frankfurt City Centre.Auf Nahbarkeit, vor allem zu meinem Team. Es arbeiten hier direkt im Hotel knapp 200 Menschen und dazu kommen viele Zulieferer, zum Großteil Familien- und lokale Betriebe. Ich finde aber genauso die Nähe zu den Gästen sehr wichtig. Es gibt natürlich viele Gründe, warum man ein Hotel auswählt, etwa aufgrund der Lage, vielleicht auch wegen dem Namen Hilton oder weil es auf den Fotos ansprechend ist. Ich glaube aber, warum man bleibt und wiederkommt, das sind eben vor allem die Menschen, die ein Haus wie unseres ausmachen.Man kann erwarten, dass wir immer weiter nach Möglichkeiten suchen werden, wie wir den Aufenthalt noch angenehmer gestalten können. Wir werden immer nach lokalen Partnern für Zusammenarbeiten Ausschau halten, zum Beispiel kooperieren wir seit 2 Jahren mit der Frankfurter Brauunion und haben ein Wegbierkiosk in der angrenzenden Bockenheimer Anlage etabliert. Gerade haben wir außerdem den digital Key eingeführt. Man kann jetzt den Zimmerschlüssel über das Smartphone generieren und damit den Aufzug und die Zimmertür bedienen und öffnen. Trotz der Digitalisierung unseres Hauses wir der Mensch auch in den nächsten 25 Jahren hier immer im Mittelpunkt stehen, sowohl der Gast als auch der Mitarbeiter. Wir schreiben uns ganz hoch auf die Fahne, dass wir einer der besten Arbeitgeber in Frankfurt sein möchten.