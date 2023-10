Gastro Trend Awards 2023

Am 6. November ist es wieder soweit. Im Gesellschaftshaus Palmengarten findet zum fünften Mal das Finale der Gastro Trend Awards statt. Ausgezeichnet werden die diesjährigen Nachwuchstalente und -konzepte aus der regionalen Gastroszene.

Am Montag, 16.Oktober, fand im Atelier 3.0 der Genussakademie in Fechenheim das Halbfinale der Gastro Trend Awards (GTA) statt. Nun steht fest, wer um den Titel „Koch-Talent 2023“ gegeneinander antreten wird. Gerry Kosin (WISAG Event Catering), Leo Ackerfeld (Schlosshotel Kronberg), Arek Gajewski (Elaine’s Restaurant) konnten sich einen Platz im Finale am 6. November im Gesellschaftshaus Palmengarten sichern. Im Rahmen des Halbfinales wurde zudem das „Pâtisserie-Talent 2023“ bekannt gegeben: Melanie Schnadt (Lafleur). Sie bekommt ihre Auszeichnung jedoch erst beim großen Finale überreicht.Im Rahmen des Finales kreieren Schnadt und die drei Finalisten jeweils eines der Gerichte des Fünf-Gang-Menüs. Eine Besonderheit des Abends ist zudem der Besuch von Iliya Vasutinsky. Der ukrainischstämmige Gastronom aus dem auf französisch-ukrainische Fusionküche spezialisierten Restaurant Malva in Lyon, ist Absolvent des Institut Paul Bocuse und steuert unabhängig vom Wettbewerb einen der Zwischengänge bei. Neben der Jury entscheiden zu gleichen Teilen die 250 geladenen Gäste über die Vergabe der Auszeichnung des Koch-Talents. Am gleichen Abend werden das Bar-Talent und das Newcomer-Konzept des Jahres gekürt, die von einer separaten Jury zuvor ermittelt wurden.Für die GTAs konnten sich auch in diesem Jahr junge Talente aus der Gastronomiebranche bis 29 Jahre bewerben. Ziel der Auszeichnung ist, die Zukunft der Branche in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet zu fördern. Organisiert und unterstützt wird das Event von der Kommunikations- und Eventagentur WAOH, der Genussakademie Frankfurt, dem Wirtschaftsdezernat der Stadt Frankfurt am Main und dem DEHOGA Hessen.