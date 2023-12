Mit ihrem Pop-up-Konzept Florine Wine Bar ist das Betreiber-Trio seit Ende November einmal wöchentlich im Retablo in Sachsenhausen zu Gast. In Zukunft sollen Bar-Abende und Weindinner auch in anderen Locations stattfinden.

Wein und Essen

Bar-Abende und Weindinner

Info

Florine Wine Bar im Retablo, Sachsenhausen, Schifferstraße 12

Tagsüber dreht sich im Retablo in Sachsenhausen alles um Speciality Coffee von Barista Till Benner und seinem Team. Abends jedoch stehen wechselnde Events auf dem Programm. Seit Ende November bespielen die Brüder Krystian und Sebastian Bandzimiera sowie ihre gute Freundin Mimi mit der Pop-up-Weinbar Florine das Café.„Sebastian und ich wollten schon immer einen Laden aufmachen“, sagt Krystian Bandzimiera. Neben seiner Arbeite in einer Kommunikationsagentur arbeitet Bandzimiera als Händler in der Weinhandlung 7 Hats Wine Company in Bockenheim. Im Retablo kam er schließlich mit Benner ins Gespräch. So kam die Idee für die Pop-up Weinbar zu Stande, die regelmäßig freitags und samstags Bar-Events und Weindinner veranstaltet.Während sich Krystian Bandzimiera an diesen Abenden um die Auswahl der Weine und mit Mimi um den Service kümmert, ist Sebastian Bandzimieras Reich die Küche. Nach einer Ausbildung zum Restaurantfachmann arbeitet er seit rund zehn Jahren als Barista in Berlin und Köln. Seine Leidenschaft fürs Kochen entdeckte er während der Corona-Pandemie und baute das anschließend immer weiter aus.„Wir wollen etwas miteinander erarbeiten, wo wir auch selbst Bock drauf haben“, sagt Mimi. An den Bar-Abenden gibt es jeweils drei bis vier Gerichte – sowohl vegetarisch, als auch mit Fleisch – sowie acht offenen und zehn bis fünfzehn Raritäten-Weine. „Von jeder Flasche gibt es nur eine an dem Abend. Die sind nur zum vor Ort Trinken und Teilen gedacht“, betont Krystian Bandzimiera.Am 16. Dezember soll es darüber hinaus ein vorerst letztes Weindinner geben. Das Florine-Team serviert dann ein Vier-Gänge-Menü mit passender Weinbegleitung. Besonderen Wert legen die Drei auf die Herkunft der verarbeiteten Produkte. Die stammen vernehmlich aus Frankfurt und Umgebung, so Bandzimiera. Während die Bar-Abende ohne Voranmeldung besucht werden können, muss man für die Weindinner über den Instagram-Account von Florine oder per Mail an florineweinbar@gmail.com reservieren.Das Pop-up-Konzept soll sich allerdings in Zukunft nicht nur auf das Retablo beschränken. „Wir wollen in unterschiedliche Locations rein und die Orte lebendig machen“, sagt Bandzimiera. Das Prinzip solle dabei immer das Gleiche sein: „Wir wollen glücklich trinken, glücklich essen und einfach eine gute Zeit haben.“