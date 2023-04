Eissaison 2023

Die Tage werden wärmer, die Lust auf Eis größer. Was sind die Trends der Saison? Wo ist die nächste Eisdiele? Und wer macht das beste Eis der Stadt?

Der Sommer ist zurück! Am Wochenende steigen die Temperaturen und was kann einen warmen Tag am Wochenende noch deutlich versüßen? Richtig, feinste Eiscreme – egal ob als Kugel oder gespachtelt, ob klassischer Bananensplit oder cremiger Milchshake. Dabei bestellen die einen stets ihre immer gleichen Favoriten, während andere gerne mal etwas Neues ausprobieren. Wir haben uns nach den Eis-Trends dieser Saison erkundigt.Bei Pallina Gelato rückt das Thema Regionalität in den Vordergrund. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern schmeckt als Birnen-, Aprikosen- oder Apfel-Eis auch besonders gut. Ausgefallenere Sorten wie Birne-Limette-Thymian seien ebenso angesagt, heißt es aus der Fahrgasse.Rachel Dodoo-Mehl vom Antipodean Gelato sieht im Gegensatz dazu in dieser Saison Citrus-Geschmäcker wie Mandarine oder Limone in der Pole-Position. Im Antipodean soll es deshalb auch klassisch-sizilianisch die gesamte Saison über Granita, eine Art Sorbet, geben. In der Union italienischer Speiseeishersteller Uniteis e.V. ist man sich hingegen einig, die Eissorte des Jahres in Europa ist: Apfelstrudel.Fans von Frankfurts bestem Eiscafé Firenze müssen stark sein. Die Eisdiele mit dem cremigsten Gelato der Stadt ist bis auf weiteres geschlossen. Alternativen gibt es in Frankfurt zum Glück wie Sand am Meer, man muss nur wissen wo. Um auf der Suche nach der nächste guten Eisdiele keine wertvollen Kalorien oder die Nerven zu verlieren, haben wir eine interaktive Karte zusammengestellt, die das Leben von großen und kleinen Eiscreme-Fans versüßen wird. Hier geht es zum Eiscafé-Finder. Für alle, die nicht irgendein, sondern das besten Eiscafés der Stadt suchen, lohnt sich wie immer ein Blick in die FRANKFURT GEHT AUS!-App. Sie haben die App noch nicht? Kein Problem: Beim Kauf der aktuellen Ausgabe von FRANKFURT GEHT AUS! 2023 gibt es die App kostenfrei dazu