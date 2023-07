Eissaison 2023

Mit dem Höhepunkt des Sommers boomt auch das Eisgeschäft. Höchste Zeit, um sich auf die Suche nach der Sorte des Jahres machen. Aber nicht irgendwo: Ein Besuch bei der Top 5 Eisdielen der neuen Ausgabe von FRANKFURT GEHT AUS!.

„Also ich liebe eigentlich einfach alles, was Eis ist“, erzählt eine Schülerin, die an der Eisdiele Fontanella auf der Kaiserstraße gerade ihr Eis isst. Damit bestätigt sie: Eisessen ist und bleibt an Sommertagen eine beliebte Erfrischung – ob für Groß oder Klein.Wenn es nach den Inhabern der Frankfurter Eisdielen geht, so beispielsweise bei „Pallina“ in der Fahrgasse oder Antipodean im Nordend, verkaufen sich aktuell die besonderen Eiskreationen oftmals am besten. Sie nennen Sorten wie „Birne-Limette-Thymian“, „Mandel-Zitrone-Pistazie“ oder „Crunchy-Peanut“ und versprechen zugleich bislang „unbekannte Geschmacksexplosionen“.Die Meinung der Konsumentinnen und Konsumenten hingegen bleiben geschieden: Ein Großteil hält an den Klassikern fest; neben Vanille und Schokolade ist Cookie sehr hoch im Rennen. Die Frankfurterinnen und Frankfurter, die es fruchtiger mögen, greifen wiederum am häufigsten zum sauer-spritzigen Zitronen- oder süß-erfrischenden Mangoeis. Doch es gibt auch viele Unentschlossene oder eben Experimentierfreudige, welche sich durch die facettenreiche Frankfurter Eisvielfalt testen.„Das ist mein erstes Eis dieses Jahr, die Preise sind mir zu hoch“, antwortet eine Frankfurter Schülerin auf die Frage nach ihrem Sommerfavorit. Diese Aussage ist keine Überraschung, schließlich steigen die Preise angesichts der allgemeinen Teuerung. Die Zeiten der 1-Euro-Kugel sind längst vorbei. Bei den von uns besuchten Eisdielen lagen die Preise zwischen 1,70 und 3 Euro.Ob Verkaufsschlager oder der neuste Schrei, Milcheis oder Fruchteis, Gelato oder Pulvereis: In Frankfurt ist für jeden „Eis-Typ“ etwas dabei. Und wo gibt es das beste Eis der Stadt? Das verraten wir in der brandneuen Ausgabe von FRANKFURT GEHT AUS! 2024 . Eine Liste mit allen Eisdielen in Frankfurt gibt es hier.