Dry January

Null Promille gleich null Geschmack? Das war einmal. In der Welt der Brauereien hat sich einiges getan. Beim Spezial-Biertasting im Wir Komplizen räumen die Craftbier-Profis mit veralteten Klischees auf und zeigen, dass alkoholfreies Bier alles andere als fad sein kann.

„Alkoholfreis Bier war noch nie so gut wie heute, und es wird täglich besser“, sagt Biersommelier und Wir-Komplizen-Mitgründer Steffen Bennewitz. Überhaupt sei diese bis vor wenigen Jahren noch belächelte Sparte zum am schnellsten wachsenden Markt der Branche avanciert und so werde nicht nur, aber auch in Deutschland, immer mehr alkoholfreies Bier gebraut. Laut Statistischem Bundesamt ist die Produktion im Zeitraum von 2011 bis 2021 um 74 Prozent gestiegen.„Der Trend geht dahin“, so Bennewitz, „nicht einfach zu versuchen Bier nachzuahmen.“ Das Brauen würde vielmehr als Basis genommen, um eigenständige, neue Getränke zu entwickeln. Die Bandbreite alkoholfreier Biere ist entsprechend groß und reicht vom klassischen alkoholfreien Pils bis hin zu Pale Ale mit Basilikum – und vielem mehr.Beim Tasting inklusive passender Snacks aus der Komplizen-Küche erklären die Craftbier-Profis vom Wir Komplizen nicht nur, welches Bier sich mit welchem Gericht kombinieren lässt und warum, sondern ebenso die verschiedenen Methoden zur Herstellung alkoholfreier Biere und wie sie das Aromenprofil der jeweiligen Biere beeinflussen. Nur mit Anmeldung über die Website oder per Mail an kontakt@wir-komplizen.de.