Knärzje gewinnt Nachhaltigkeitspreis

Bereits im vergangenen Jahr kürte eine Promi-Jury „Die leckerste Idee Deutschlands“. Am Montagabend ging die gleichnamige Fernsehshow in die nächste Runde. Mit dabei war dieses Mal das Frankfurter Start-up Knärzje mit dem ersten Zero-Waste-Bier Deutschlands.

„Jede Flasche rettet eine Scheibe Brot vor der Tonne“, so simpel und gleichzeitig nachhaltig ist die Idee von Daniel Anthes und Ralf Wagner, den Gründern des Frankfurter Start-ups Knärzje. Seit 2019 produzieren und vertreiben die beiden Deutschlands erstes biozertifiziertes Zero-Waste-Bier. Hergestellt wird das Knärzje aus aussortierten Brotscheiben.



Mit dieser Idee war Anthes am Montagabend, 22. August, in der VOX-Show „Die leckerste Idee Deutschlands“ zu Gast. Im Wettbewerb gegen neun weiteren Food-Start-ups mussten die Gründer 100 Supermarktkundinnen und -kunden sowie eine Promi-Jury von ihrem Produkt überzeugen. Zu gewinnen gab es einen Platz im Regal von rund 3600 Rewe-Märkten in Deutschland.



Am Ende konnte Knärzje zwar nicht die Show gewinnen, dennoch kehrte Anthes nicht mit leeren Händen nach Frankfurt zurück. Das Start-up gewann den in diesem Jahr zum ersten Mal vergebenen Nachhaltigkeitspreis. Zuvor wurde jedes der vorgestellten Produkte in den Kategorien CO2, Wasser, Tierwohl und Regenwaldschutz bewertet und ein „Nachhaltigkeitsscore“ berechnet. Mit der Auszeichnung gewinnt Knärzje eine Listung im Rewe-Online-Lieferservice sowie ein Werbebudget von 20 000 Euro.