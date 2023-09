Das kulinarische Programm der Chef’s Night im Stanley wird an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden sehr vielfältig – von Mehr-Gänge-Menüs mit Fisch und kreativen vegetarischen Speisen bis hin zu Kansas-Style Barbecue.

Chef’s Night #5 - „Contemporary, plant focused comfort food with a twist“

Chef’s Night #6 - Little Suzy's Smoke Shack BBQ

Seit das Stanley vor etwa einem Jahr offiziell geschlossen hat, lädt die Chef’s Night regelmäßig Köchinnen und Köche für einen Abend in das Lokal ein. Mit der fünften und sechsten Ausgabe der Veranstaltungsreihe wird auch im September einiges geboten. Fans der vegetarischen und pescetarischen Küche, aber auch Fleisch-Liebhaberinnen und -Liebhaber kommen im September auf ihre Kosten.Am 16. September findet die Chef’s Night mit Sebastian Mattis statt. Der ehemalige Sternekoch wird im Stanley zu Gast sein und ein vegetarisches Fünf-Gänge-Menü zubereiten. Nach vielen Jahren in der Sterneküche und zuletzt als Küchen-Chef im Restaurant Oliveto in Bonn ist er inzwischen als Privatkoch in der Schweiz tätig. Im Stanley dreht sich an diesem Abend alles um kreative vegetarische und pescetarische Küche.Eine Woche später, am 22. September wird Suzanne Günther alias „Little Suzy“ zu Gast sein. Bekannt vom kürzlich geschlossenen „Little Suzy’s“ . Bis Anfang Oktober plant Günther ihre neue Location in Alt-Sachsenhausen zu eröffnen. Nach 25 Jahren Erfahrung in der Gastro-Szene in den USA und Deutschland ist die gebürtige Amerikanerin Spezialistin für Kansas-Style Barbecue. Für die Chef’s Night wird Günther ein Vier-Gänge-Menü zubereiten und sich dafür an der amerikanischen Südstaatenküche orientieren.