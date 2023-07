Carbonara & Bubbles by PPURA&IMA

Beim italienischen Pop-up Carbonara & Bubbles im neuen Friedas im Omniturm in der Innenstadt servieren Alessandro Grieco und Stefano Alessandrelli vor allem eines: Spaghetti Carbonara – und zwar so, wie sie sein muss.

Echte Carbonara? Gibt es nicht in Frankfurt? Oh doch! Nämlich bei der zweiten Auflage von Carbonara & Bubbles. Das Pop-up Restaurant mit den römischen Gastköchen Alessandro Grieco und Stefano Alessandrelli (Osteria Quantaquattro, Rom) gastiert vom 19. bis 23. Juli im neu eröffneten Friedas im Omniturm in der Innenstadt. Veranstaltet wir das Ganze vom Frankfurter Gastrounternehmen IMA Clique in Zusammenarbeit mit dem Pasta-Hersteller PPura.Neben Bubbles vom Frizzante bis zum Champagner, diversen Antipasti-Klassikern und hausgemachtem Tiramisù zum Dessert dreht sich beim Pop-up alles um echte italienische Carbonara. Sahne und Kochschinken sind da Tabu. Was stattdessen in authentisch römische Spaghetti Carbonara gehört, wie das schmeckt und aussieht – das lässt man sich am besten nicht erzählen, sondern servieren. Beim Carbonara & Bubbles Pop-up gibt es den Klassiker auch als vegetarischen, vegane oder als Variante mit Sommer-Trüffeln.Tickets gibt es hier . Für mehr Infos hier