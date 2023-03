Die schönste Bar Deutschlands ist in Frankfurt

Das fünfte Mal kürte der Callwey Verlag die schönsten Bars, Restaurants, Cafés und Bistros in Deutschland. In diesem Jahr konnte das Yaldy im Frankfurter Bahnhofsviertel den Wettbewerb in der Kategorie „Bar“ für sich entscheiden.

Einen Steinwurf vom legendären Moseleck im Frankfurter Bahnhofsviertel entfernt, befindet sich das Yaldy – eine Mischung aus Szenebar und Restaurant. Inspiriert von den vielen Gegensätzen des Viertels haben Ausnahmebartender Michele Heinrich und der Gastroprofi Andrei Lipan das Yaldy im Juni 2020 eröffnet. In konzeptueller Hinsicht solle der, wiederholt von FRANKFURT GEHT AUS! zur besten Szenebar der Stadt gewählte, Hotspot vor allem saisonal, nachhaltig und bezahlbar sein, so die Betreiber. Im Rahmen des Design-Wettbewerb „Die schönsten Restaurants und Bars“ des Callwey Verlags ist das Yaldy nun zur schönsten Bar Deutschlands ernannt worden.



Eingerichtet wurde der Gastronomiebetrieb im denkmalgeschützten Altbau vom Darmstädter Architekturbüro „Design In Architektur“. Erklärtes Ziel sei gewesen, im Gastraum ein ruhiges, hochwertiges und insbesondere authentisches Interieur zu schaffen, das die ambitionierte, saisonale Küche und das anspruchsvolle Barkonzept in den Fokus stellt. Die neun Meter lange Theke, die das Zentrum des schmalen Gastraums bildet, ist ein absoluter Blickfang. Dabei ist die Bar insgesamt modern-schick und hochwertig-schlicht eingerichtet mit vielen natürlichen Farbtönen. Ganz nach dem Motto: „zeitlos und frei“.



Gemeinsam mit „Design in Architektur“ bewarben sich Heinrich und Lipan mit den Yaldy beim Callwey Verlags als Anwärter für die schönste Bar im deutschsprachigen Raum. Der jährlich stattfinden Design-Wettbewerb wurde 2019 ins Leben gerufen. Die Idee hinter dem Award ist, heißt es vonseiten der Veranstalter, dass das Interieur ein essenzieller Bestandteil des Gesamtkonzeptes eines Gastronomiebetriebes darstellt. Vergeben werden die Awards in den Kategorien „Restaurant“, „Bar“ und „Café/Bistro“ von einer sechsköpfigen Jury bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Gastronomie- und Hotellerie-Branche.



Yaldy, Bahnhofsviertel, Moselstraße 15, Tel. 069/24005716, Mo-Do 18-1, Fr-Sa 18-2 Uhr, So Ruhetag