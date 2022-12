Die Neueröffnung der Woche

Kaffee und Buntes im Brew Delite

In einem ehemaligen spanischen Feinkostgeschäft auf der Berger Straße hat das Café Brew Delite eröffnet. Dort steht nicht nur Kaffee mit Bohnen der eigenen Röstung im Fokus, sondern auch bunte Superfood-Lattes, sowie ausgefallene Müsli- und Sandwich-Kombinationen.

„Wir haben uns gedacht: wenn nicht jetzt, wann dann?“, sagt Jay Dabuet. Zusammen mit seinem Bruder Jeff und seiner Partnerin Anja Heschel hat er das Café Brew Delite auf der Berger Straße eröffnet. Während sich sein Bruder Jeff im Hintergrund um die Bürokratie kümmere, stehen Heschel und er hinter der Theke und in der Küche des kleinen Ladens, erklärt Jay Dabuet.



Die Idee zum Café hätten er und seine Partnerin jedoch schon seit Längerem, verrät der Inhaber. Beide seien bereits seit vielen Jahren in der Gastronomiebranche tätig – sie als Kellnerin, er an der Bar. Auch in einer anderen Branche zu arbeiten, hätten beide ausprobiert. „Aber man sagt ja immer ‚einmal Gastronom immer Gastronom‘ und dann sind wir doch wieder zurückgekommen“, sagt Dabuet und schmunzelt.



Während im ehemaligen spanischen Feinkostladen direkt an der U-Bahnstation Höhenstraße mit viel Bambus, Holz und gemütlichen Sitzgelegenheiten nun etwas Urlaubsfeeling eingezogen ist, steht kulinarisch alles im Zeichen von Kaffee, Kuchen und Panini. Der Kaffee werde bei „W&S – Kaffee“ in Linsengericht eigens für Brew Delite geröstet und bestehe zu 60 Prozent aus Arabica- und zu 40 Prozent aus Robustabohnen, erklärt Dabuet. Im Café gibt es zudem eine Kühltheke mit Müsli-Varianten, belegten Broten oder Salaten. Die Idee dahinter sei, dass sich die Gäste vor der Arbeit oder in der Mittagspause schnell etwas mitnehmen können.



Neben dem klassischen Café-Angebot gibt es auch Ausgefallenes, zum Beispiel Croffles – Waffeln aus Croissantteig – mit süßen und herzhaften Toppings, oder Pancakes mit einer lilafarbenen Sauce aus der Yamswurzelart Ube. „Wir mögen es ein bisschen bunter“, erklärt Heschel. So stehen auch bunte „Superfood“-Lattes, Overnight-Oats mit Matcha, rote Bete oder der blauen Alge Spirulina sowie Sandwiches mit roten und grünen Brötchen auf der Karte. Frühstück in verschiedenen Varianten will das Paar demnächst ebenfalls im Café anbieten.



Brew Delite, Bornheim, Di-Fr 9-18, Sa/So 10-18 Uhr, Mo Ruhetag