Die Neueröffnung der Woche

Frankfurt hat eine neue Weinbar: Im Westend hat der gelernte Winzer und studierte Önologe Gregor Bernd „Gregor’s Boutique Vinothek“ eröffnet. Im Fokus der modernen Vinothek stehen Weine ausgewählter europäischer Produzenten.

Es hat zwar etwas länger gedauert, aber das Warten hat sich gelohnt. Bereits im Oktober 2022 berichteten wir über Gregor’s Boutique Vinothek. Damals befand sich die neue Location des gelernten Winzers und studierten Önologen Gregor Bernd mitten im Umbau. Kurz zuvor, bis in den September, zeichnete Bernd noch für den laufenden Betrieb in der Vinotheke Liebesdienste Wine & More auf dem Leder Weg verantwortlich. Fünf Jahre lang war Bernd hier tätig. Seine neue Location trägt nun seine eigenen Namen, auch weil er über die Zeit einen engen Draht zu seinen Kundinnen und Kunden aufbauen konnte.Seit Donnerstag, 2. März, ist das „Gregor’s“ nun geöffnet. Den ursprüngliche Eröffnungstermin Anfang des Jahres musste Bernd nach hinten schieben. Bauliche sowie bürokratische Hindernisse seien die Gründe für den Verzug gewesen. Dass es jetzt endlich soweit ist und Gäste kommen, mache ihn stolz, erzählt Bernd. Auch optisch hat sich das Warten gelohnt: Der längliche Raum verbindet gemütliche Elemente, wie Holz und dunkelgrünen Samt, mit Messing, Beton und Elementen aus Stahl.Im Fokus aber stehen immer die Weine, die Bernd, wie die Bücher hinter der Theke und dem Sitzbereich am Ende des Raumes in hohen Regalen präsentiert. „Die Gäste suchen sich einen Wein aus, setzen sich an einen der Tische und probieren ein Glas“, sagt Bernd. Vergleichbar sei das mit einer Bibliothek, in der man sich auch Bücher aus den Regalen nimmt und sich einen gemütlichen Platz im Raum sucht.Die Weinbibliotheke © livDie Weine im Gregor’s sucht Bernd selbst aus, viele der Winzerinnen und Winzer kennt er persönlich. „Wir haben keine Weine von der Stange“, betont er. Im Vordergrund stehe neben der Rebsorte der Weine insbesondere die Authentizität und die Ursprünglichkeit des Produktes, sagt Bernd. So finden Gäste bei Bernd Tropfen aus klassischen Weinregionen, wie dem Elsass, aber auch aus noch wenig bekannten Anbaugebieten, zum Beispiel Slowenien. Eine wichtige Rolle in der Auswahl spiele für Bernd auch die Produktion. Er achte darauf, dass mit naturellen Hefen gearbeitet und der Wein nicht mechanisch gefiltert werde, was wiederum das Endprodukt langlebig mache.Auch im Angebot auf der Karte will Bernd seinen Gästen Abwechslung bieten. Es sei geplant regelmäßig zwei bis drei Weine auszuwechseln, erzählt er. Zudem arbeite er momentan mit dem nur wenige Meter entfernten Restaurant DELIkat an einem kalten Gericht, das sein Weingebot begleiten soll.An der Ecke Bockenheimer Landstraße und Barckhausstraße: Gregor’s Boutique Vinothek © liv