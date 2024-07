Neueröffnung auf der Zeil

Seit Juni gibt es an der Friedberger Anlage eine türkisch-deutsche Pâtisserie. Mit stylischem Interieur werden dort Torten, Gözleme und mehr serviert. Große Zukunftspläne gibt es ebenso.

Info

Bambu Frankfurt, Innenstadt, Zeil 5, Mo-Do 7-23 Uhr, Fr 7-0 Uhr, Sa 9-0 Uhr, So 9-23 Uhr

Am östlichen Anfang der Zeil nahe der Friedberger Anlage hat das Bambu eröffnet. Was zuerst nach einer Pflanze klingt, ist in Wirklichkeit eine Pa­tis­se­rie mit türkisch-deutschem Angebot. Der Inhaber Murat Basaran ist in Frankfurt und der Umgebung bereits in der Gastronomie tätig und betreibt wenige Meter entfernt das DoyDoy Steak & Grillhouse sowie das Gözleme House in Offenbach.Von langer Hand geplant war die Eröffnung der Pa­tis­se­rie eigentlich nicht. Einige Torten gab es bereits als Nachtisch im Steakhouse. Manche Gäste seien nur dafür vorbei gekommen, erzählt Basaran. So wurden die Torten immer beliebter und die Idee zu einem eigenen Laden nahm Form an. Als die Räume auf der Zeil frei wurden, war die Sache klar und er mietete die Fläche an.Eine reichliche und bunte Auswahl bei Bambu Frankfurt © Till TaubmannKulinarisch hat das Bambu einiges zu bieten. Neben Eis, Keksen und rund 30 Torten, wie etwa Sacher, Cheesecake, Himbeerschnitten oder Tiramisu, gibt es auch eine kleine aber vielfältige Auswahl an herzhaften Speisen. Angeboten werden Gözleme, die nach Wunsch mit allen möglichen Zutaten belegt werden, sei es klassisch mit Käse, Sucuk, Spinat, Hackfleisch oder auch Zimt und Nutella. Suppe oder Salate findet sich auch auf der Speisekarte.Mit dem Bambu in der Frankfurter Innenstadt sei der Grundstein gelegt. Kurzfristig will Basaran das Angebot um vegane Torten erweitern, langfristig solle aus dem Konzept eine Kette werden, mit der er nach ganz Deutschland expandiert.