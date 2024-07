Die Neueröffnug der Woche

Wo früher King’s Banh Mi in der Töngesgasse den vietnamesischen Streetfood-Klassiker verkaufte, führt das neueröffnete Meet Mi die kulinarische Tradition fort. Neben sechs Bánh mìs gibt es auch typisch vietnamesische Getränke.

Was ist Bánh mì?



Der vietnamesische Streetfood-Klassiker hat seinen Ursprung bereits im 18. Jahrhundert, denn da brachten die französischen Kolonialherren Baguette in das südostasiatische Land. Nach dem ersten Weltkrieg begannen die Menschen in Saigon dann das Baguette mit Fleisch, Pastete, eingelegtem Gemüse und Koriander zu belegen, was auch heute noch typisch ist.

Info

Meet Mi, Altstadt, Töngesgasse 37, Tel. 069/30070888, Mo-Sa 11-20 Uhr

Lange gab es vietnamesisches Bánh mì in der Töngesgasse bei King’s Banh Mi. Der kleine Laden fokussierte sich komplett auf das Streetfood und schloss seine Türen vor einigen Monaten. Vor rund drei Wochen hat in dem kleinen schmalen Laden nun Meet Mi eröffnet und Inhaberin My Nguyen führt die kulinarische Tradition ihrer Vorgänger fort.Eigentlich sei es ihr Kindheitstraum gewesen, ein Café zu eröffnen, erzählt sie. Doch zwischenzeitlich habe Nguyen das weggeschoben und stattdessen im Online-Marketing gearbeitet und studiert. „Dann habe ich nach eineinhalb Jahren gemerkt, drei Bildschirme, acht Stunden am Tag, das ist doch nicht so meine Welt“, sagt sie. In Gesprächen mit ihren Freunden und nach einer Reise zu ihrem Onkel nach Vietnam habe sich die Idee eines eigenen Ladens immer mehr verfestigt.Um zu lernen, wie Bánh mì authentisch zubereitet wird, lebte sie fünf Monate in Vietnam und lernte von ihrem Onkel, der dort mehrere Restaurants besitzt. Zurück in Deutschland übernahm Nguyen den Laden in der Töngesgasse und legte den Fokus auf sechs verschiedenen Bánh-mì-Varianten. Die traditionelle Variante mit hausgemachtem vietnamesischem Schinken besteht im Meet Mi nicht aus Schweinefleisch, sondern Hähnchen und ist somit halal. Das Besondere dabei ist, dass das Fleisch in Bananenblätter eingewickelt wird und so seinen typischen Geschmack erhält. Neben den Varianten mit Fleisch gibt es auch eine vegane Variante mit veganem Paté und mariniertem Tofu.Was die Getränke betrifft, legt die Inhaberin derzeit den Fokus auf mit Kondensmilch zubereiteten vietnamesischen Kaffee in heiß und kalt sowie hausgemachte Limettenlimonade. Mit der Zeit wolle sie an dieser Stelle das Sortiment vergrößern und weitere hausgemachte Limonaden anbieten.Das Meet Mi soll optisch an eine kleine Gasse in Vietnam erinnern. © liv