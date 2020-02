Naïv erweitert Konzept

Lange Zeit wurde renoviert in der Fahrgasse. Die Betreiber des Naïv haben ihr Konzept erweitert und wollen nun nicht nur Bier-Fans, sondern auch Pizza-Liebhaberinnen und –Liebhaber anlocken.

Pizza und Bier, das passt zusammen wie Pasta und Rotwein oder Kaffee und Kuchen – zumindest, wenn man den Betreibern des Naïv in der Frankfurter Innenstadt glaubt. Neben ihren bestehenden Konzepten, das Restaurant und den Tasting Room, haben sie nun eine Pizzeria eröffnet.Bereits im April vergangenen Jahres gab es erste Informationen zu dem Projekt, doch die Umsetzung nahm einige Zeit in Anspruch. Zunächst ging es für den Store- und Tasting-Room von der Fahrgasse 6 in die Nummer 8. Die Räumlichkeit wurde der Naïv-Gruppe vom Eigentümer des Gebäudes selbst angeboten. Die Initiative habe man direkt ergriffen, sagte Betreiber Sascha Euler damals im Gespräch und so zog der Store Mitte Mai um.Nun sind Umzug und Renovierung geschafft. In der Fahrgasse Nummer 6 hat seit Ende Januar die Pizzeria geöffnet. Konzeptionell eher als eine Steh-Pizzeria ausgelegt, gibt es dennoch zwölf Barhocker, die Platz zum „Im-Sitzen-essen“ bieten. Doch es gab einen weiteren Grund für das Warten: das perfekte Rezept. „Unsere Pizza sollte einen tollen Rand wie von einer original neapolitanischen Pizza haben, gleichzeitig aber einen knusprigen Boden“, sagt der Betreiber.Momentan stehen zwölf verschiedene Sorten auf der Speisekarte, darunter eine Triple Salami, eine vegane Version mit Gemüse, eine gefüllte Pizza mit doppelt Teig sowie eine Dessert-Variante mit Nusscreme und gehackten Haselnüssen. Dazu gibt es vier wechselnde Craft-Biere, die das Angebot aus dem Restaurant nebenan nicht doppeln, sondern um neue Positionen ergänzen.