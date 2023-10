Der Restauranttest der Woche

Á la Raúl

Ins ehemalige Odyssee Kulturcafé im Nordend vis-a-vis vom La Cevi ist Raúl Cordovez mit seinem Restaurant und einem Ganztags-Speisen-Angebot eingezogen.

Manche kennen Raúl Cordovez noch aus seiner Zeit im Harvey’s. Jetzt hat er sein eigenes Restaurant eröffnet. Helle Holztische, zimtbraune samtbezogene Stühle, gläserne Lüster in Pastelltönen und viele weitere Details beweisen Cordovez’ Händchen für Atmosphäre. Die Karte ist gut sortiert, hat von allem etwas, ohne überladen zu wirken. Das Angebot des Ganztages-Konzepts reicht vom Frühstück über Lunch bis zum Dinner. Raúl gibt das Motto vor: Manchmal muss man dem Körper geben, was der Körper braucht. Das kann dann Tofu-Ei mit Kurkuma und Toast sein oder klassisch zwei echte Eier im Glas. Zum Mittag sind wiederum Bowls, Pancakes oder Waffeln an der Reihe. Salate dürfen auch nicht fehlen und die Tapas-Teller sind absolut empfehlenswert. Die selbstgemachte Aioli punktet mit kräftigem Aroma, der zurückhaltend gesalzene Auberginensalat ist nur grob püriert und hat dadurch eine schöne Struktur. Für den Abend bietet die Karte Fisch, Schnitzel, Pasta und anderes. Die Gnocchi von der Wochenkarte mit Pesto, Cherry-Tomaten und gerösteten Pinienkernen sind mit kleingeschnittenem Spinat eine feine vegetarische Variante. Begeistert sind wir vom Original Wienerschnitzel vom Kalb, dünn geklopft und fein paniert und mit krossen Bratkartoffeln und Preiselbeeren serviert. Ähnlich überzeugend ist der Seeteufel auf grünem Spargel mit wunderbar fruchtiger Zitronen-Kräuter-Sauce. Dazu passt rheinhessische Cuvée aus Grau- und Weißburgunder mit dem drolligen Namen „Pudelwohl“ – nomen est omen!



Á la Raúl, international, Nordend, Weberstraße 77, Tel. 069/21009952, Mo–So 10–0 Uhr