Der Restauranttest der Woche

Zum Grünen Baum

Alte Wurzeln, neue Krone: Die Traditionsgaststätte Zum Grünen Baum am Neu-Isenburger Marktplatz hat nach langem Umbau wiedereröffnet. Inhaberin Monika Schwebel setzt auf modern interpretierte Regionalküche im frisch renoviertem Traditionslokal.

Drei Jahre hat der Umbau gedauert. Im Februar war es dann endlich so weit: Das Neu-Isenburger Traditionshaus „Zum Grünen Baum“ hat wieder eröffnet. Inhaberin Monika Schwebel, die zuletzt für 19 Jahre das Frankfurter Haus betrieben hat, will hier das Thema Apfelweinwirtschaft in ein Zeitalter heben. Das gelingt bei der Einrichtung auf ganzer Linie: Attraktiv das wertige, geradlinig-moderne und stillvolle Interieur, das mit Kontrasten und Farben spielt, ohne dass der Gemütlichkeitsfaktor zu kurz kommt. Hinzu kommt der Innenhof mit dem namensgebenden Baum und rund 150 Sitzplätzen auf dem Marktplatz vor dem Lokal. Der Service ist aufmerksam und humorvoll, es gibt gutbürgerliche Frankfurter Küche und modern Inspiriertes wie etwa die Hessischen Tapas. Wir entscheiden uns für das Handkäsetartar, das hübsch angerichtet und geschmacklich rund, aber nicht außergewöhnlich ist. Der „hesseBurger“ kann da mehr: Mit saftigem Rindfleischpatty, Handkäse, Kraut, Speck und „Grie Soß“-Mayonnaise ist die Portion üppig bemessen und die Komposition geschmacklich gelungen. Das Schnitzel „Champignon“ mit knusprigen Pommes und Champignonrahmsauce überzeugt dagegen weniger: Schnitzel und Pommes schmecken fade, die Champignonrahmsauce ist überschaubar, aber immerhin mit frischen Pilzen zubereitet. Als Nachtisch gönnen wir uns gut gemachten Kaiserschmarrn mit Sauerkirschen, hausgemachtem Apfelbrei mit kleinen, knackigen Apfelstücken und Vanilleeis. In der Summe kommen wir, was die Küche anbelangt, über ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis nicht hinaus. Aber daran kann man ja noch arbeiten: Mit Blick auf das motivierte Personal und das gelungene Ambiente ist man auf dem richtigen Weg.



Zum Grünen Baum, Neu-Isenburg, Marktplatz 4 Tel. 06102/31466, Mo-Sa 12-23, So 12-22 Uhr