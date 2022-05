Der Restauranttest der Woche

Tre Stelle Gelateria e Pasticceria

Seit 30 Jahren servieren Antonino und Guiseppe Longo in der Pizzeria Tre Stelle im Westend Pizza und Pasta. Im November haben sich die Brüder mit der Tre Stelle Gelateria e Pasticceria den Traum vom eigenen Eiscafé erfüllt.

Tre Stelle, drei Sterne, so heißt die Pizzeria der Brüder Antonino und Guiseppe Longo, die sie bereits seit 30 Jahren im Westend betreiben. Im November haben sich die beiden einen Traum erfüllt und gemeinsam mit Antonio Longos Ehefrau, Guiseppina Rizzo-Longo, nur ein paar Straßen weiter eine Eisdiele eröffnet. Der Standort ist ideal: Es ist ruhig und vor dem Café gibt es viel Platz für Sonnenanbeter. Neben verschiedenen Eisbechern und Gelato auf die Hand stehen auch sizilianisches Gebäck, Milchreis oder Tartelettes auf der Karte. Wir entscheiden uns für eine mit Pudding gefüllte Cannoncini. Die runde Teigtüte und die vanillige Creme harmonieren gut – eine gelungene Alternative für jene, die sich für keinen der Eisbecher entscheiden können. Für uns geht es jedoch mit dem Coppa Tre Stelle weiter. Der Eisbecher besteht aus drei Kugeln Nusseis, Sahne und Schokosauce. Das Haselnusseis überzeugt mit cremiger Konsistenz und herrlichem Nutella-Geschmack. Da kann das Wallnusseis nicht mithalten: Trotz kleiner Walnussstückchen im Eis könnte es intensiver schmecken. Anders das grüne Pistazieneis: Der intensive Nussgeschmack in Kombination mit cremiger Konsistenz und sorgfältig abgestimmter Süße ist ein Highlight. Natürlich darf bei einem Besuch in einer italienischen Eisdiele auch der Eiskaffee nicht fehlen. Im Verhältnis zu Vanilleeis und Sahne hätte es für uns etwas mehr Kaffee sein können, doch geschmacklich ist an dem Klassiker nichts auszusetzen. Zum Abschluss unseres Besuchs bestellen wir Crodino, ein alkoholfreies Getränk, das in Italien zum Aperitif getrunken wird. Dank leichter Bitternote und etwas Süße ein gelungener Abschluss.



Tre Stelle Gelateria e Pasticceria, Westend-Nord, Oberlindau 90, Tel. 069/71437429, Di-Sa 10-19, So 13-19 Uhr, Mo Ruhetag