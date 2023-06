Der Restauranttest der Woche

Don Dario

Mit dem peruanischen Bistro in der Eckenheimer Landstraße haben Romina Bazra-Wolff und Youssef Bazra einen kleinen und herzlichen Nachbarschaftstreff im Nordend erschaffen – inklusive bodenständiger Küche.

Wer in der U-Bahnlinie 5 die Eckenheimer Landstraße in Richtung Norden fährt und vertieft in sein Handy schaut, könnte das kleine peruanische Bistro glatt übersehen. Doch das wäre ein großer Fehler. Die unscheinbare Location ist der Inbegriff von einem gemütlichen Nachbarschaftstreffpunkt mit herzlichen Gastgebern und bodenständiger Küche. Inhaberin Romina Bazra-Wolff eröffnete Anfang des Jahres mit ihrem Ehemann Youssef Bazra das Don Dario als Hommage an ihren Vater, Dario Carrasco. Die Karte mit Fokus auf traditionelle peruanische Küche konzentriert sich auf vier Haupt- und wechselnde Tagesgerichte. Letzteres ist heute Ceviche. Serviert wird diese mit geröstetem und gekochtem Mais sowie Kartoffeln und Süßkartoffeln. Das ist einfach, herrlich frisch und bis zum letzten Bissen ausgezeichnet. Aji de Gallina ist eine Art Hühnereintopf und steht immer auf der Karte. Dahinter verbirgt sich in feine Streifen gezupftes Hühnchen in einer würzigen, dezent pikanten Käse-Sahnesauce serviert mit Reis. Das alles ist deutlich milder als erwartet, aber aromatisch und wunderbar cremig. Ebenfalls immer auf der Karte steht die „Mama Romi Bowl – Chorizo Ayacuchano“. Das Gericht besteht aus mit Chili gewürztem, gebratenem Hackfleisch und wird in der peruanischen Stadt Ayachunao mit Kartoffeln, Salat sowie Karotten und Rüben traditionell zu Ostern gegessen. Auf diese Weise wird es auch im Don Dario angeboten – und das zum Glück das ganze Jahr über. Die Würze des Fleischs in Zusammenspiel mit der Frische des Salates, der Roten Bete und den Karotten ist einfach, aber nicht zu schwer und sehr aromatisch. Abschließend können wir nur eines raten: Augen auf in der Eckenheimer Landstraße!