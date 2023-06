Der Restauranttest der Woche

Broed

Nach der Schließung des Landwehrstübchens hat Szene-Gastronom Peyman Far an der Taunusanlage sein neues Gastrokonzept eröffnet. Im Broed dreht sich alles um Smørrebrød belegt in zahlreichen Varianten.

Minimalistisch-modern, dänisch-schick eingerichtet, liegt das neuste Gastrokonzept von Szene-Gastronom Peyman Far zwischen Banken und Kanzleien mit Blick auf die Taunusanlage. Kulinarisch steht im Broed ein dänischer Klassiker im Fokus: Smørrebrød. Nicht weniger als „die besten ‚Stullen‘ südlich von Skandinavien“ will man bieten, heißt es. Entsprechend gibt es in der Mischung aus Frühstücks-, Café-, Lunch- und Afterwork-Location neben diversen Snacks wie Crevette-Salat und „Quicky Eggs“ ein breites Angebot an Stullen oder „Broed“, wie sie hier heißen, darunter Varianten mit gegrilltem Hühnchen, vegetarisch mit Auberginen oder vegan mit Spargel. Wir versuchen uns am „Pastrami“. Auf Toast serviert begeistert das geräucherte Rindfleisch samt cremiger Remoulade, Porree und Weißkohl. Nicht weniger überzeugend, der leicht geräucherte Fjord Lachs auf Roggenbrot samt Frischkäse, Gurkenrelish, Schnittlauch und Rote Bete. Neben den Broed-Variationen gibt es ein täglich wechselndes Lunchangebot mit saisonalen Gerichten wie gegrillter Spargel mit Burrata, Kaperngremolata und Parmaschinken, abgerundet mit knuspriger Focaccia. Auch die Suppe des Tages kann sich sehen lassen, in unserem Fall eine cremige Spargelsuppe mit knackigen, dünnen Spargelstreifen und würzigem Bärlauchöl. Passend zu Americano, Flat White und Co. stehen diverse Sweets auf dem Programm wie dezent süßen, zimtigen Süßkartoffel-Brownies oder Zitronen-Tartes mit flambiertem Eierschnee. Wer danach keine Lust hat, zurück ins Büro zu gehen, bleibt einfach hier und genießt den frühen Feierabend beim Wein des Tages oder Aperol Spritz.



Broed, international, Westend, Taunusanlage 8, Mo–Fr 8–17 Uhr, Sa/So Ruhetage