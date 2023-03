Weinabend in Heddernheim

Von Frankreich in die Genussfabrik

Am 8. März findet in der Genussfabrik in Heddernheim ein besonderer Weinabend statt. Mathilde Chapoutier vom französischen Weingut Maison M. Chapoutier wird in der Genussfabrik passende Weine zu einem Vier-Gänge-Menü von Küchenprofi Eckhardt Keim präsentieren.

Passend zur aktuellen, interaktiven Ausstellung „Van Gogh Alive“ in den Hallen der Raumfabrik in den Heddernheimer Höfen lädt die zum Ausstellungshaus gehörende Genussfabrik am 8. März zur „Wine Gogh Masterclass“ mit Mathilde Chapoutier, vom französischen Weingut Maison M. Chapoutier. Chapoutier wird im Rahmen der Veranstaltung zwei Weiß-, zwei Rot- und einen Süßwein aus dem Programm des renommierten Familienunternehmen präsentieren, das Weingüter in Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal und Australien hat.



Für die passende kulinarische Begleitung sorgt Küchenprofi Eckhardt Keim mit einem französisch inspirierten Vier-Gänge-Menü. Kulinarisch bewegt sich Keim, der bis 2017 gut zwanzig Jahre in seinem eigenen, auf klassische französische Küche spezialisierten Restaurant Estragon im Frankfurter Nordend als Küchenchef hinter Herd stand, auf vertrautem Gebiet. Wer es nicht zum Dinner in der Genussfabrik schafft, kann Keims Kochkünste auch bei einem seiner regelmäßigen Kochkurse in der Genussakademie Frankfurt genießen.



Die Genussfabrik bietet als Bistro mit Weinbar auch abseits der Wine Gogh Masterclass ein kulinarisches Programm in den Heddernheimer Höfen, einer ehemaligen, über 11 000 m² großen Fabrikhalle im Nordwesten Frankfurts. Neben Anti-Pasti, Sandwiches und Kuchen gibt es hier verschiedene Weine und Feinkost zum Mitnehmen.



Wine Gogh Masterclass, Genussfabrik Frankfurt, Heddernheim, Heddernheimer Landstraße 155, 8.3., 18:30 Uhr, Eintritt: 99,00 € p.P, Anmeldung unter: s.mueller@raumfabrik-frankfurt.com oder 069/247445330