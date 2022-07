Schosshotel Kronberg

Christiane Kirchenbauer übernimmt die Rolle der stellvertretenden Direktorin im Schlosshotel Kronberg. Zuständig für die operativen Abteilungen des Betriebs ist Kirchbauer unter anderem für die vier Gastronomien des Hauses verantwortlich.

Frischer Wind im Traditionshaus. Seit Mitte Juli ist Christiane Kirchenbauer stellvertretende Direktorin des Schlosshotel Kronberg im Taunus. Zuvor war Kirchenbauer als Executive Assistant Manager F&B im derzeit wegen umfassender Modernisierungsarbeiten geschlossenem Althoff Hotel am Schlossgarten in Stuttgart tätig.Als Stellvertreterin von Hoteldirektor Dominik Ritz zeichnet Kirchenbauer zukünftig für die operativen Abteilungen des Schlosshotels verantwortlich. Dazu zählen unter anderem die vier Gastronomien des Traditionshauses. „In unserem Haus spielt die Kulinarik eine wichtige Rolle mit insgesamt vier gastronomischen Outlets und einer Fülle an unterschiedlichsten Veranstaltungen“, erklärt Hoteldirektor Ritz und betont, dass diese bei Kirchenbauer in besten Händen seien: „Christiane Kirchenbauer ist eine ehemalige Auszubildende aus meiner Zeit im Le Méridien in Nürnberg. Schon damals hat mich ihre Kollegialität, Professionalität und das außerordentliche Engagement sehr beeindruckt. Daher freut es mich sehr, dass ich sie für unser Team gewinnen konnte und sie diese verantwortungsvolle Position im Schlosshotel Kronberg übernommen hat.“Christiane Kirchenbauer © Unternehmensgruppe Prinz von HessenDas von Victoria Kaiserin Friedrich im neugotischen Tudorstil erbaut und 1893 fertiggestellt Schloss ist heute Eigentum der Hessischen Hausstiftung und wird seit 1954 als Hotel mit 61 Gästezimmern und Suiten betrieben. Das Schlosshotel ist Mitglied der Kooperation „Small Luxury Hotels of the World“ und wurde seit 2012 jährlich mit dem World Travel Award als „Germany’s Leading Resort“ ausgezeichnet